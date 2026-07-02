Şehzadeler'de Gece Sulama Dönemi: Yeşil Alanlar Korunuyor

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, gündüz saatlerinde etkili olan yüksek sıcaklıkların suyun hızla buharlaşmasına ve çimlerin zarar görmesine neden olması nedeniyle sulama çalışmalarını gece saatlerine kaydırdı.

Şehzadeler Belediyesi, artıran yaz sıcaklıkları nedeniyle, parklar, refüjler ve yeşil alanlardaki sulama çalışmalarını gece saatlerinde gerçekleştiriyor. Bu sayede su daha verimli kullanılırken, çimler ve diğer bitkiler de daha sağlıklı bir şekilde korunuyor. Serin saatlerde yapılan sulama, suyun toprağa daha iyi nüfuz etmesini sağlayarak yeşil alanların canlılığının korunmasına katkı sunuyor.

Uygulamanın bir diğer önemli avantajı ise şehir içi trafiğini rahatlatması olarak öne çıkıyor. Özellikle ana cadde ve bulvarlardaki refüj sulamalarının gece saatlerinde yapılmasıyla, gündüz saatlerinde oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçiliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, yaz sezonu boyunca hazırlanan program doğrultusunda gece sulama çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirterek, ilçedeki yeşil alanların sağlıklı, estetik ve sürdürülebilir bir görünüme kavuşması için çalışmaların titizlikle devam edeceğini ifade etti