Şehzadeler Belediyesi'nden Taşkın Nedeniyle Evlerinde Mahsur Kalan Vatandaşlara Destek

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi ekipleri, şiddetli yağışın ardından taşkın yaşanan Akpınar Mahallesi'nde evlerinden çıkamayan vatandaşlara iş makineleriyle ulaşarak temel ihtiyaç malzemesi dağıttı.

Manisa'da son günlerde etkili olan yoğun yağış, Şehzadeler ilçesindeki Akpınar Mahallesi'nde su baskınına neden oldu. Yükselen su seviyesi nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kalırken, Şehzadeler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Ekipler, iş makineleri yardımıyla suyla kaplanan sokaklara girerek mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Ekipler tarafından bölgedeki ailelere ekmek ve su başta olmak üzere temel gıda ürünleri dağıtıldı.