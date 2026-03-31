Şehzadeler Belediyesi'nden Taşkın Nedeniyle Evlerinde Mahsur Kalan Vatandaşlara Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 10:47  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akpınar Mahallesi'nde meydana gelen su baskınının ardından, Şehzadeler Belediyesi ekipleri, mahsur kalan vatandaşlara temel ihtiyaç malzemeleri dağıttı.

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi ekipleri, şiddetli yağışın ardından taşkın yaşanan Akpınar Mahallesi'nde evlerinden çıkamayan vatandaşlara iş makineleriyle ulaşarak temel ihtiyaç malzemesi dağıttı.

Manisa'da son günlerde etkili olan yoğun yağış, Şehzadeler ilçesindeki Akpınar Mahallesi'nde su baskınına neden oldu. Yükselen su seviyesi nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kalırken, Şehzadeler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Ekipler, iş makineleri yardımıyla suyla kaplanan sokaklara girerek mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Ekipler tarafından bölgedeki ailelere ekmek ve su başta olmak üzere temel gıda ürünleri dağıtıldı.

Kaynak: ANKA

Şehzadeler Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Manisa, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 12:18:47. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.