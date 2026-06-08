Şehzadeler Belediyespor Kulübü Altyapısından İki Bronz Madalya

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyespor Kulübü altyapısından yetişen sporcular, katıldıkları Okullar Arası Taekwondo Müsabakaları'nda iki bronz madalya kazandı.

Şehzadeler Belediyespor Kulübü, Manisa Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu'nda 4-5 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen Küçükler-Minikler Okullar Arası Taekwondo Müsabakaları'na altı sporcusu ile katıldı.

Şehzadeler Belediyespor'un altyapısında yetişen ve ilk kez müsabaka tecrübesi yaşayan sporculardan "Minikler" kategorisinde mücadele eden Ece Nur Erdal, üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

"Küçükler" kategorisinde tatamiye çıkan Fatma Zehra Sert de rakipleri karşısında sergilediği mücadeleci performansla üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu."