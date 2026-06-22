Şehzadeler Belediyesi, İlçe Genelinde Bozulan Yol ve Kaldırımları Onarıyor

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi, ilçe genelinde farklı kurumların çalışmaları nedeniyle bozulan yol ve kaldırımları onarmak için başlattığı çalışma programı kapsamında toplam 20 bin metrekare kilit parke taşı döşeyecek.

Şehzadeler Belediyesi, ilçe genelinde bozulan yolları düzenlemek ve ulaşımı rahatlatmak amacıyla kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüyor. 67 mahallenin tamamını kapsayan ve belediyenin hizmet kapasitesini yaklaşık üç katına çıkaran söz konusu çalışmada ekipler, mahallelerde yoğun mesai harcıyor.

20 BİN METREKARE KİLİT PARKE TAŞI DÖŞENECEK

Yol ve kaldırım yenileme çalışmalarında önceliği kırsal mahallelere veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak çalışmalara başladıkları Kalemli Mahallesi'nde kilit parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı. Kalemli Mahallesi'nin ardından zaman kaybetmeden bir diğer çalışma noktasına geçen ekipler, Gökbel Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında toplam 20 bin metrekare kilit parke taşı döşenecek.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hakan Şimşek, şunları söyledi:

"AMACIMIZ YAZ DÖNEMİ SONA ERMEDEN BOZUK YOLLARI KONFORLU HALE GETİRMEK"

"Yaz dönemi boyunca ekiplerimizle birlikte tam kadro sahada, vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Çalışmalarımız kesinlikle sadece belirli bölgelerle veya birkaç mahallemizle sınırlı kalmayacak. İlçe genelinde yürüttüğümüz taramalar kesintisiz devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerimizi önceliklendirdiğimiz bu program kapsamında, yol veya kaldırım onarımına ihtiyaç duyulan her mahalleye, yaptığımız planlama doğrultusunda çok hızlı bir şekilde ulaşacağız. Tüm gücümüzü ve imkanlarımızı seferber ettik. Temel hedefimiz, yaz dönemi sona ermeden Şehzadeler'deki bozuk yolları onararak vatandaşlarımız için daha konforlu ve güvenli hale getirmektir."