Şehzadeler Belediyesi'nden Selimşahlar'da Kaçak Yapılara Müdahale

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi, kamuya ait alanların düzenli ve güvenli kullanımını sağlamak amacıyla Selimşahlar Mahallesi TOKİ Konutları bölgesinde kaçak yapılara yönelik yıkım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle yürütülen çalışmalara, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de güvenlik desteği sağladı.

Denetimlerin ardından mahalle meydanına, bina çevrelerine ve yol kenarlarına izinsiz olarak inşa edilen kulübe, kümes, hurdalık ve benzeri kaçak yapılar ekipler tarafından yıkıldı. Yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından bölgede oluşan moloz ve atıklar, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kaldırılarak alanlar temizlendi.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ortak kullanım alanlarının işgal edilmesinin önüne geçilirken; daha düzenli, güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturulması hedeflendi.

Belediye yetkilileri, kamuya ait alanların amacı dışında kullanılmasına ve izinsiz yapılaşmaya karşı denetimlerin ilçe genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Belediye ekiplerinin, vatandaşların ortak yaşam alanlarını korumaya yönelik çalışmalarına ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde devam edeceği ifade edildi.