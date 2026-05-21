Şehzadeler Gençlik Evi'nde Fikirler Yarıştı

(MANİSA)- Şehzadeler Belediyesi'nin Gençlik Evi'nde düzenlediği "Kütüphanede Münazara Var" yarışmasında öğrenciler, yapay zeka ve kitaplar üzerine fikirlerini savundu.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi bünyesindeki kütüphanede gerçekleştirilen yarışmaya, "Son Argüman Bükücüler" ve "Muhteşem Beşli" isimli iki gruptan toplam 10 öğrenci katıldı. Yapay zeka ve kitap konularında tezlerini ortaya koyan öğrenciler, kendi özgün fikirlerini savunarak jüri üyelerinin karşısına çıktı.

Münazara boyunca öğrenciler hem hitabet yeteneklerini sergiledi hem de farklı bakış açılarını ortaya koydu. Yarışmaya jüri üyesi olarak katılan Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya da öğrencilerin performanslarını değerlendirdi. Büyük çekişmeye sahne olan etkinlikte, gençlerin düşüncelerini özgüvenle ifade etmeleri ve topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirmeleri amaçlandı. Yarışma sonunda "Son Argüman Bükücüler" takımı galip geldi.