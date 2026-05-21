Şehzadeler Gençlik Evi'nde Fikirler Yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehzadeler Gençlik Evi'nde Fikirler Yarıştı

21.05.2026 10:32  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehzadeler Belediyesi’nin Gençlik Evi’nde düzenlediği "Kütüphanede Münazara Var" yarışmasında öğrenciler, yapay zeka ve kitaplar üzerine fikirlerini savundu.

(MANİSA)- Şehzadeler Belediyesi'nin Gençlik Evi'nde düzenlediği "Kütüphanede Münazara Var" yarışmasında öğrenciler, yapay zeka ve kitaplar üzerine fikirlerini savundu.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi bünyesindeki kütüphanede gerçekleştirilen yarışmaya, "Son Argüman Bükücüler" ve "Muhteşem Beşli" isimli iki gruptan toplam 10 öğrenci katıldı. Yapay zeka ve kitap konularında tezlerini ortaya koyan öğrenciler, kendi özgün fikirlerini savunarak jüri üyelerinin karşısına çıktı.

Münazara boyunca öğrenciler hem hitabet yeteneklerini sergiledi hem de farklı bakış açılarını ortaya koydu. Yarışmaya jüri üyesi olarak katılan Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya da öğrencilerin performanslarını değerlendirdi. Büyük çekişmeye sahne olan etkinlikte, gençlerin düşüncelerini özgüvenle ifade etmeleri ve topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirmeleri amaçlandı. Yarışma sonunda "Son Argüman Bükücüler" takımı galip geldi.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehzadeler Gençlik Evi'nde Fikirler Yarıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem sonrası Malatya’da kritik alarm Yetkililer “içmeyin” dedi Deprem sonrası Malatya’da kritik alarm! Yetkililer “içmeyin” dedi
Erdoğan’dan “veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt Erdoğan’dan “veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
AK Parti Grup Toplantısı’na katılan Yavuz Bingöl: Siyasetten uzak kalamıyorum AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Yavuz Bingöl: Siyasetten uzak kalamıyorum
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Fenerbahçe’ye 85 milyon euroluk engel Fenerbahçe'ye 85 milyon euroluk engel

10:46
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum’da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
10:02
ABD’yi karıştıran skandal Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
08:51
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 10:52:04. #.0.5#
SON DAKİKA: Şehzadeler Gençlik Evi'nde Fikirler Yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.