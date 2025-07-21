Şeker-İş'ten Mısır Şurubu Uyarısı

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, "Ülkemizde nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotalarının dışında, mısır şurubu ve özellikle de yüksek yoğunluklu tatlandırıcı (YYT) miktarının maalesef bilinememesi, sağlığımız adına düşündürücüdür." açıklamasında bulundu.

Gök, yaptığı yazılı açıklamada, yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın, mısır şurubunun, sağlık üzerindeki olası olumsuz etkilerine yönelik endişelerini dile getirdiğini anımsattı.

Trump'ın, mısır şurubunun yerine doğal şeker kamışı ya da pancar şekerinin tercih edilmesine yönelik açıklamasının doğru ve gecikmiş bir itiraf olduğu değerlendirmesini yapan Gök, "Bu itiraf, Türk şeker sektörüne yönelik dezenformasyon yaratan ve ülkemiz gerçeklerine hiçbir suretle uygunluk teşkil etmeyen açıklamalarda bulunan, stratejik değerlerimize pranga vurmaya çalışan küresel güçlere verilebilecek bir cevap niteliğini de taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Gök, NBŞ başta olmak üzere mısır şurubu ve YYT'lerin toplum sağlığı ve Türk ekonomisine darbe vuracağı görüşünü savundu.

Şeker pancarı tarımını baltalayan nişasta bazlı şeker üretimi ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatının devam ettiğini belirten Gök, şunları kaydetti:

"Ülkemizde NBŞ kotalarının dışında, mısır şurubu ve özellikle de YYT miktarının maalesef bilinememesi, sağlığımız adına düşündürücüdür. Ne yazık ki YYT ithalatında gümrük vergisi oranlarının artırılmaması, bu ürünlerin yaygın ve denetimsiz şekilde kullanımının önünü açmaktadır. Temennimiz, geçmiş tecrübelerimize dayanarak sağlığımızı ön plana alan her türlü çalışmanın ülkemiz gıda sektörünün genelinde düzenlenecek kanunlar eliyle uygulanabilirliğinin geniş kesimlere yayılarak hayata geçirilmesidir."