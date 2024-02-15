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3 milyonluk ürününü sel aldı, kuru kalanlarda fiyatı yarıya indirince yoğunluk oluştu

Sel sebebiyle fiyatlar yarıya düştü, vatandaşlar akın etti

ANTALYA - Sel afetinin yaşandığı turizm kenti Antalya'da bir taraftan yaralar sarılıyor, diğer taraftan işletmeler normal hayatlarına dönmeye çalışıyor. Deposunda 3 milyon liraya yakın halısı zarar gören işletme sahibi, kuru ürünlerinin fiyatını yarıya indirince vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da pazartesi günü etkili olan sağanak yağışla birlikte yaşanan 1 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya başlandı. Metrekareye Kepez'de 300 kilogramın yağış düştüğü ilçede selin en fazla etkilediği mahalle ise Güneş oldu. Mahallede özellikle giriş kat daireleri ve depolar ve bir çok iş yeri su altında kaldı. Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, orman ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla mahallede su tahliyesi tamamlandı. İş yerleri temizlik çalışmasının ardından yavaş yavaş faaliyetlerine başladı. Bir halıcı deposunu su basması nedeniyle zarar gören ürünlerini çöpe atmak yerine yarı pahasına satmaya başladı. 1000 TL'lik halıyı yarı fiyatına verince iş yerinde yoğunluk oluştu. Mahallede her evin bahçesinde kurumak üzere ev eşyası çıkartılırken, çok sayıda otomobilde ise temizlik çalışması yapıldığı görüldü. AFAD ve belediye ekiplerinin bölgede çalışmaları ise devam ediyor. Selin şiddeti ise bir depodaki duvarın yıkılmış haliyle görüntülendi.

"Ortadaki duvar yıkılmış"

Tuhafiye dükkanı işleten Türkan Yılmaz, "Sabah geldiğimizde manzara çok kötüydü. Depo suyla dolmuş ve taşmıştı. Buralar hep suyla kaplıydı. Babam bile 30 yıldır burada olduğunu ve böyle bir afet görmediğini söyledi. Baya bir zararımız oldu. Elbiselerimiz hepsi suyla gitmiş. Kullanılabilecek olanları ayırdık. 150 bin liralık zararım var" diye konuştu.

"İlk kez böyle şey gördük"

Kasap dükkanı işleten Gülsüm Beslek, Dükkanımızı açamadık yarıya kadra suydu. Yan dükkanın penceresinden depoya su doluyor. Ortadaki duvar yıkılıyor. Merdivenin en üst seviyesine kadar suydu. Bizim mangal, kömür, baharat, eldivenlerimizin hepsi gitti ziyan oldu. 14 yıldır burayı işletiyorum, ilk defa böyle bir şey gördük. Benim zayiatım 60 bin lira civarı. Ne yapalım yeniden yaptık. AFAD yardımcı oldu" dedi.

"Depo halılarım gitti"

Pazartesi gece başlayıp sabaha kadar yağışın aralıksız sürdüğünü anlatan, Mehmet Nur Yavuz," Daha sonra buralar sel oldu. Dükkanımızın üst katı bir metre, alt katta ise 3 metreye kadar su içinde kaldı. AFAD yardım yaptı Allah razı olsun. Onlar olmasa burayı temizleyemezdik. Bizim depoda 3 milyona yakın zararımız var. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Destek istiyoruz. Zor durumdayız. Bölgede zarar gören esnaflarımıza destek bekliyoruz. Bu halılar şuan çöpe atsam yada birine versem 50- 100 bin para tutmaz. Hiçbir şey kurtaramadık. Hala yerde sular var. BU malları çıkaramıyoruz ıslak, Yarı ıslak ürünleri 1000 TL'lik ürünü yarı yarıya satıyoruz. Bu bir afet ama bizi yalnız bırakmasınlar, ayakta duralım" ifadelerine yer verdi.

"Su balkondan heryerden girdi"

Giriş kattaki dairesi su altında kalan ve yaralarını sarmaya çalışan Sevil Köker, "Daha önce böyle bir şey yaşamadık. Sel geldiği zaman daha uyumamıştık. Kapıyı açtım merdiven boşluğundan su geliyordu. Suyu eşim engellemeye çalıştı ama başaramadı Hem dış hem balkon kapısından su gelmeye başladı. Üst kata sığındık çocuklarla. Tüm eşyalarımız bitti. Destek bekliyoruz, perişan haldeyiz"şeklinde konuştu.