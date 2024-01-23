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Selahattin Demirtaş, annesini hastanede ziyaret etmek üzere Diyarbakır'a getirildi - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş, annesini hastanede ziyaret etmek üzere Diyarbakır'a getirildi

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, rahatsızlanan annesi Sadiye Demirtaş'ı görmesi için hava yoluyla Diyarbakır'a getirildi. Demirtaş, yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye giderek annesiyle görüştü.

Selahattin Demirtaş, annesini hastanede ziyaret etmek üzere Diyarbakır\'a getirildi
23.01.2024 - 22:06,
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EDİRNE Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, rahatsızlanan ve özel bir hastaneye kaldırılan annesi Sadiye Demirtaş'ı görmesi için hava yoluyla Diyarbakır'a getirildi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da oturan ve rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan annesi Sadiye Demirtaş'ı görmesi için, hava yoluyla kente getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye gelen Demirtaş, annesi ile görüştürüldü. Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'da hastanede müşahade altındadır. Yoldaşımız Selahattin Demirtaş, talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır'a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir. Dualarımız Sadiye Annemizle. Tek temennimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş, annesini hastanede ziyaret etmek üzere Diyarbakır'a getirildi - Son Dakika
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