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Şelaleler stresten uzaklaştırıyor

-Vatandaşlar stresten, öğrenciler ise sınav kaygısından kurtulmak için akın ediyor

DÜZCE - Düzce Belediyesi ve Milli Parklar Doğa Koruma Şube Müdürlüğü tarafından düzenlemesi yapılan Aydınpınar Şelaleleri, doğası ve ortamıyla stresten uzaklaştırıyor. Aydınpınar Şelaleleri sınavlar öncesi öğrencilerin moral depolama noktası oldu. Öğrenciler yoğun sınav dönemleri öncesinde Aydınpınar Şelalelerinde stresten uzak günler geçiriyor.

Düzce'nin Aydınpınar köyünde bulunan ve doğa tutkunları tarafından tesadüfen bulunan ve peş peşe şelalelerden oluşan Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, Türkiye'nin her bölgesinden ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle İstanbul ile Ankara arasında yer alan ve ulaşımı kolay olan ormanların içindeki şelaleler, hayatın stresinden kurtulmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği mesire alanları arasında yer alıyor.

Mangal ve şelale gezisi cezbediyor

Aydınpınar Şelaleleri dinlenmek, iş ve okul stresinden uzaklaşmak için gelenler için farklı alternatifler sunuyor. Özellikle Gürgen, meşe, kestane gibi karışık yapraklı orman ağaçlarının arasından şelalelerin bulunduğu bölgeye serin yollardan ilerlerken isteyenler ise Düzce Belediyesi'ne ait tesislerde çay ve kahvelerini yudumlayabiliyorlar. İsteyenler ise yine mesire alanlarında bulunan ocaklarda mangal yaparak günlük yaşamın getirdiği yorgunluktan uzaklaşabiliyorlar. Şelalelerin bulunduğu alanda mangal keyfi de sunması ise Aydınpınar Şelalelerini diğer şelalelerden öne çıkartıyor.

Öğrenciler sınav stresini atıyor

Aydınpınar Şelalelerini Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğrenciler de stresten ve yaşamın getirdiği yorgunluktan uzaklaştırdığı için tercih ediyorlar. Öğrenciler, özellikle Aydınpınar Şelalelerinin sınav kaygısını ve stresini aldığını belirtiyor.

Yiğit Efe Koş; "Okulda sınav haftamız başlıyor. Öncesinde kafamız dağılsın diye buraya geldik. Daha öncede gelmiştim ama bu kadar gelişmemişti. Şimdi çok daha güzel olmuş. Çok güzel doğayla içiçe eğleniyoruz. Güzel bir yer" dedi.

Üniversite öğrencisi Hüseyin Karaüç ise; "Arkadaşlarımızla birlikte gezilecek yerler arıyorduk. Bu hafta sınav haftamız. Stresten dolayı kendimizi doğaya atalım, biraz kafamızı dinleyelim dedik. Araştırdık. En yakın yer Aydınpınar Şelaleleriydi. Aslında hiç görmediğimiz bilmediğimiz yerdi. Yorumlara göre hareket ettik ama iyi ki de gelmişiz. Çünkü doğası çok iyi. Şelalesi var, mangal yapılabiliyor. Baya aile ortamı var burada. Çok memnun kaldık. Yakında başka yerlerde var ama en sevdiğimiz yer burası şu anda. İlerleyen zamanlarda buraya mangal yapmaya da geleceğiz. Kocaeli'den geldim. Orada da böyle yerler var ama burasının ayrı bir havası var çok etkilendim. Genellikle şelalesi olan yerlerde mangal yakılmıyor. Burada hem mangal yapabiliyorsunuz hem temizliği çok iyi. Güvenlikli bir yer. Birde her yerde aile ortamı var. İnsanlar çocuklarını alıp buraya gelebiliyorlar" diye konuştu.

Düzce kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, arka arkaya dökülen 5 şelaleden oluşuyor. Yürüyüş parkurlarına da sahip olan tabiat parkında gürgen, meşe, kestane gibi orman ağaçları arasından ziyaretçiler çeşitli doğa aktiviteleri ile mangal da yapabiliyor. Özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan şelaleleri ziyarete gelenler bol bol fotoğraf çektirdi, mangal yaparak doğanın tadını çıkardı.