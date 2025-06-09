Selanik'te Patlama: Milletvekili Simopoulos'un Evi Hedef Alındı

Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin milletvekili Stratos Simopoulos'un Selanik'teki evinin girişinde patlama meydana geldi.

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, kimliği belirsiz kişiler kamp tüpünden hazırlanmış patlayıcı düzeneği Simopoulos'un yaşadığı apartmanın önüne yerleştirdi.

Patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, bina girişinde küçük çaplı hasar meydana geldi.

Simopoulos, ERT televizyonuna yaptığı açıklamada, güçlü patlama sesi duyduğunu, başta bunun gaz tankı arızası olduğunu düşündüğünü ancak daha sonra Terörle Mücadele ekiplerinin patlamanın gaz tüplerinden kaynaklandığını bildirdiğini aktardı.