Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Çarşamba Pazarında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Çarşamba Pazarında Vatandaşlarla Buluştu

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çarşamba pazarında vatandaşlarla buluşarak ekonomik koşullar ve sosyal belediyecilik uygulamaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Halk Et Market, fırın ve aşeviyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

08.08.2024 13:47
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(İZMİR)- Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çarşamba pazarında vatandaşlarla buluştu. Filiz Ceritoğlu Sengel, her geçen gün ağırlaşan ekonomik koşullarla mücadele eden vatandaşların yanında olduklarına vurgu yaparak, Halk Et Market, fırın ve aşeviyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, vatandaşla buluşmalarına devam ediyor. Çarşamba pazarında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, sorunları dinleyip ilçede hayata geçirdikleri çalışmaları ve projelerini anlattı. Günlük mesaisine çarşamba pazarını gezerek başlayan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, her geçen gün alım gücünün düştüğü Türkiye'de sosyal belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşlarının yanında olduğuna vurgu yaptı.

Geçen günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokolle hayata geçirilen ve Efes Tarlası Bakkalı'nda satışa sunulan İzmir Su'ya değinen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında 50 TL'ye 19 litrelik damacana su satışına başladık. Bugün gezerken fark ettik ki vatandaşlarımızın su almaya başlamışlar" dedi.

Halk Et Market açılacak

Ayrıca yakın zamanda açılacak olan Efes Halk Et marketinin de müjdesini veren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Çok yakında yine halkla buluşacak olan Efes Halk Et ile birlikte en azından bu ekonomide insanlara katkı sağlayacak kasap açma hazırlığı içerisindeyiz. Ekonomi çok zor. Ciddi olarak işsizlik var. Ciddi olarak enflasyon yüksekliği var. Ciddi olarak alım gücünde düşme var. İşte bu sebeple gıdaya bir şekilde erişebilsinler diye elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz. Öte yandan bir fırın hazırlığımız var. Fırın hazırlığı biraz daha uzunca bir zaman alacak tahmin ediyorum. Çünkü hem maliyet analizleri hem de inşaat süreci devam ediyor" diye konuştu.

Aşevi yeni yerine taşınacak

AŞ evinin taşınacağı bilgisini aktaran Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Aş evimizin taşınması ile ilgileniyoruz. AŞ evimizin yeni yeri açık düğün salonumuzun önündeki alan olacak. Oranın tadilatları çok yakın bir zamanda başlayacak. Böylece AŞ evini hanelerin olduğu alandan daha steril bir alana taşıyabileceğiz" dedi

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Çarşamba pazarında küçük bir gezinti yaptık. Bu gezintimizi yaparken hem biraz dertleştik hem de vatandaşın bir arada olduğumuzda sorularına cevap verdiğimiz gibi aynı zamanda taleplerini de aldık. Sokakta olmayı seviyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Çarşamba Pazarında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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