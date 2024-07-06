Selçuk Belediye Başkanı Pamucak Rekreasyon Alanı'ndaki Çalışmaları İnceledi - Son Dakika
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Selçuk Belediye Başkanı Pamucak Rekreasyon Alanı'ndaki Çalışmaları İnceledi

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Pamucak Rekreasyon Alanı'nda yapılan çalışmaları inceleyerek Selçukluları bilgilendirdi. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle üretim yollarında düzenleme çalışmaları yapıldığı da belirtildi.

06.07.2024 12:10  Güncelleme: 12:48
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(İZMİR)- Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kent genelinde devam eden çalışmaları inceledi. Teknik ekibi ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Sengel, Pamucak Rekreasyon Alanı ve üretim yolları ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarla Selçukluları bilgilendirdi.

Pamucak Rekreasyon Alanı'nda incelemelerde bulunan Sengel, yaşanan orman yangını felaketinin ardından alanda daha fazla ağaçlandırma çalışması yapmaya karar verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Geçen hafta sonu orman yangını ile karşı karşıya kaldık. Ormanlarımız ne yazık ki iklim krizi ve insanların kusurlu davranışları sebebiyle yok oluyor. Bu yüzden bizler de doğadan yana olan tavrımızla ağaçlarımızı çoğaltmaya ve korumaya devam edeceğiz. Bundan birkaç yıl önce Pamucak'ta bulunan 70 dönümlük bu alanda moloz yığını ile karşı karşıya kalmıştık. Efes Selçuk'a ve Pamucak'a hiç yakışmayan bir görüntü ile karşı karşıyaydık. Bu alanı projelendirmemiz gerektiği kanaatine vardık. O yüzden bundan 2-3 yıl önce etap etap ne yapacağımızı belirlediğimiz proje dahilinde öncelikle bu alanın tesviyesini gerçekleştirdik. Daha sonrasında da tam 400 ağacı bu alana dikerek bir moloz alanından yepyeni bir ağaçlık alan yaratma çabası içerisine girdik. 7 çeşit 400 adet ağacımız şu anda bu alanda. Son orman yangınlarından sonra buradaki ağaç popülasyonunu artırmaya karar verdik. Ancak zemine yıllardan beri moloz döküldüğü için arkadaşlarımız ağaçların diplerine toprakları atarak en azından mevcut zeminin iyileşmesi için çaba sarf ediyorlar."

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Pamucak Rekreasyon alanında devam eden proje kapsamında yapılan 1 km'lik yürüyüş yolunun yanı sıra gece ışıklandırması, kafeterya, yüzme havuzu, mangal alanları, karavan, kamp ve çadır alanlarının da 70 dönümlük alan içerisinde yer alacağı bilgisini verdi.

Büyükşehir iş birliği ile üretim yolları düzeliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yapılan üretim yolu çalışmaları hakkında da bilgi veren Sengel, "Efes Selçuk'ta zeytinlik alanların bulunduğu aynı zamanda tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü ancak yollarının kötü olduğu bu anlamda da sık sık greyder çalışmalarımızı yapmak zorunda kaldığımız kimi yollarımız var. Papaz Tarlası, Çeşme Boğazı, Söğütçü, Kınalıköprü bunlardan bazıları. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden talep ettiğimiz araçlar şu anda halihazırda geldiler. Papaz Tarlası'nın ardından, Çeşme Boğazı'nda çalışacaklar, Söğütçü'ye girdiler, Kınalıköprü'ye girdiler ve düzenlemelerini gerçekleştirdiler. Biz bundan 3- 4 yıl önce Papaza Tarlası'nın en kötü yerlerinde kendi imkanlarımızla taş döşemesi yapmıştık. Halihazırda da büyükşehir belediyemize ve emekçi arkadaşlarımıza göstermiş oldukları emekler için teşekkür eder, birlikte el ele yürüyerek hizmet adına doğru işler yapıyor olmaktan da memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Selçuk Belediye Başkanı Pamucak Rekreasyon Alanı'ndaki Çalışmaları İnceledi - Son Dakika

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