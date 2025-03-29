Selçuk Belediye Başkanı Sengel: 'Halkın İradesini Savunmaktan Vazgeçmeyeceğiz' - Son Dakika
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Selçuk Belediye Başkanı Sengel: 'Halkın İradesini Savunmaktan Vazgeçmeyeceğiz'

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının hukukun üstünlüğü yerine, üstünlerin hukukunu egemen kılma çabası olduğunu vurguladı. Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında yaptığı konuşmada, halkın iradesine sahip çıkma kararlılığını dile getirdi.

29.03.2025 18:22  Güncelleme: 19:20
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(İZMİR) - Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ile başlayan tutuklanmasıyla devam eden süreç yeni bir başlangıç oldu. Yaşananlar hukukun üstünlüğü yerine, üstünlerin hukukunu egemen kılma çabası. Halkın iradesini savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sebebiyle Ankara'da düzenlenen TBB Başkan Vekili seçimine katıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Başkan Vekilliğine seçildiği encümen toplantısı sonrasında açıklama yapan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin en büyük kentinin seçilmiş belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ile başlayan tutuklanmasıyla devam eden süreç yeni bir başlangıç oldu. Yaşananlar hukukun üstünlüğü yerine, üstünlerin hukukunu egemen kılma çabası. Bu süreçte elbette üzüntülü ve tepkiliyiz. Ancak ilk andan itibaren şunu gördük ki, farklı farklı siyasi görüşlerden yurttaşlar Ekrem Başkanımızın tutuklanmasının ardından tek yürek oldu. Halk, iradesine sahip çıkma yolunda kararlılık gösterdi. Halk kenetlendi, sadece Ekrem Başkan için değil verdiği oy için, iradesi için, İstanbul dışında da seçtiği belediye başkanlarına sahip çıkmak için "Biz buradayız" dedi. Ben inanıyorum ki Ekrem Başkan en kısa sürede yeniden belediye başkanlığı ve birliğimizin başkanlığı görevlerine geri dönecek. Ekrem Başkanımız özgürlüğüne kavuşana kadar Türkiye Belediyeler Birliği, Zeydan Başkanımızın emin ellerinde yoluna devam edecektir. Halkın iradesini savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu süreçte birliğimizin başkanvekili, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'a görevinde başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA

Filiz Ceritoğlu Sengel, Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Güncel, Selçuk, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Belediye Başkanı Sengel: 'Halkın İradesini Savunmaktan Vazgeçmeyeceğiz' - Son Dakika

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