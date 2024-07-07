Selçuk Belediye Başkanı Yol Çalışmalarını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Selçuk Belediye Başkanı Yol Çalışmalarını Açıkladı

Selçuk Belediye Başkanı Yol Çalışmalarını Açıkladı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Atatürk Mahallesi hastane arkasında yapılacak yol çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yeni bir otopark alanının da müjdesini verdi.

07.07.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Efes Selçukluları bilgilendiren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Atatürk Mahallesi hastane arkasında başlayacak yol çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçede yapılacak yol çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Sengel, ilçedeki hastane arkasındaki yolun ikiye bölüneceğini belirtirken yeni bir otopark alanının da müjdesini verdi.

Alt yapısı biten yollarda çalışma başlayacak

Başkan Sengel; "Hastanenin arkasını ikiye bölmeye karar verdik. Hastanenin arkasında belli bir bölümün alt yapısı tamamen bitmiş durumda. İZSU'nun işlerinin bittiği, İZMİR GAZ döşemelerinin yapıldığı yerler var. Ancak hastane arkasında belli bir kısımda elektrik tesisatlarının yer altına alınmadığı yani alt yapı çalışmalarının bitmediği alanlarımız da var. Hastane arkasında ve paralelinde alt yapısı biten caddeler ve Ercüment Bozdoğan Caddesi için ihale çalışmalarına başlıyoruz. Bu ihalemizin içerisine Eski Hal Binamızın etrafını ve ihtiyaç olduğunu da bildiğimiz havuz yanından geçen noktanın sonuna kadar olan caddeyi de dahil etmek istiyoruz. Alt yapısı tamamen bitmemiş olan sokaklarda çalışmalara başlamamız çok mümkün değil. Bu anlamda bilgi vermek istedim. Çünkü bir alanın yapımına başladığımız zaman 'Neden bizim sokağa girmiyorsunuz?' sorularıyla karşılaşıyoruz. Biz sokaklardayız, alanlardayız, çalışmalarımızı ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Çok istenen ve çok haklı bir talep olan hastane arkasında alt yapısı bitmiş olan yerlerin ihalesi çok kısa zamanda başlayacak ve sonrasında da burayı her şeyiyle birlikte çok düzgün, yaşanabilir, balkona çıktığınızda keyif alınabilir bir yer haline getireceğiz" dedi.

Yeni bir alan, yeni bir otopark

Selçuk Efes Kent Belleği'nin yan tarafında bulunan 2002 Sokakta yıkılan eski karakol binasının bulunduğu alan hakkında da bilgi veren Sengel, "Burada karakol yıkıldıktan sonra bu alanın Efes Selçuk Belediyesi'ne teslim edilmesi ile ilgili olarak emniyetten talebimiz var ancak teslimi henüz yapılmadı. O yüzden biz önümüzdeki haftalarda hamamın önünden başlayarak bütün yolu söküp burayı düzgün bir park alanı haline getireceğiz. Yapılan taş döşemelerinin ardından bu alan hem bir otopark alanı olarak kullanılacak hem de burada yaşayan vatandaşlarımız tozdan kurtulacak. Böylece kentimizin en güzel yerlerinden birinde yeni bir alan kazanacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk, Ulaşım, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Belediye Başkanı Yol Çalışmalarını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:06 İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler
10:44 SGK’dan emeklilere özel yeni site Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler
09:35 Bengü’den sonra bu kez de Cem Adrian Van Kültür Yolu Festivali’nde yüzüne su şişesi fırlattılar Bengü'den sonra bu kez de Cem Adrian! Van Kültür Yolu Festivali'nde yüzüne su şişesi fırlattılar
09:05 Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: İçeriden sallana sallana çıkıyorlar Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: İçeriden sallana sallana çıkıyorlar
02:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan maç sonu soyunma odasına indi: Siz bizim şampiyonumuzsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan maç sonu soyunma odasına indi: Siz bizim şampiyonumuzsunuz
11:18 Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu Hakem Turpin, turu Hollanda’ya hediye etti Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu! Hakem Turpin, turu Hollanda'ya hediye etti
10:55 Yasemin Ilıcalı’nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon Yasemin Ilıcalı'nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon?
10:26 5 metre yüksekten düştüler Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı 5 metre yüksekten düştüler! Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
10:20 Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı motosikletine “Suriyeli değilim“ yazdı Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı motosikletine "Suriyeli değilim" yazdı
10:05 Karar bozuldu, cesetsiz cinayet davası sil baştan Karar bozuldu, cesetsiz cinayet davası sil baştan
08:29 CHP’li başkandan TOGG hamlesi Makam aracını düğün arabası olarak vatandaşların hizmetine tahsis etti CHP'li başkandan TOGG hamlesi! Makam aracını düğün arabası olarak vatandaşların hizmetine tahsis etti
07:38 Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü’nden skandal Barış Alper Yılmaz paylaşımı Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden skandal Barış Alper Yılmaz paylaşımı
03:53 Gece saati denize girdi, cesedi 4 saat sonra parçalanmış halde bulundu Gece saati denize girdi, cesedi 4 saat sonra parçalanmış halde bulundu
03:37 Nijer, Mali ve Burkina Faso konfederasyon olma yolunda ilk imzayı attı Nijer, Mali ve Burkina Faso konfederasyon olma yolunda ilk imzayı attı
01:07 Maç sonrasında gözyaşlarını tutamayan Hakan Çalhanoğlu’ndan itiraf gibi sözler Maç sonrasında gözyaşlarını tutamayan Hakan Çalhanoğlu'ndan itiraf gibi sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 11:56:01. #1.12#
SON DAKİKA: Selçuk Belediye Başkanı Yol Çalışmalarını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement