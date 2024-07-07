Selçuk Belediye Başkanı Yol Çalışmalarını Açıkladı

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(İZMİR) - Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Efes Selçukluları bilgilendiren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Atatürk Mahallesi hastane arkasında başlayacak yol çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçede yapılacak yol çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Sengel, ilçedeki hastane arkasındaki yolun ikiye bölüneceğini belirtirken yeni bir otopark alanının da müjdesini verdi.

Alt yapısı biten yollarda çalışma başlayacak

Başkan Sengel; "Hastanenin arkasını ikiye bölmeye karar verdik. Hastanenin arkasında belli bir bölümün alt yapısı tamamen bitmiş durumda. İZSU'nun işlerinin bittiği, İZMİR GAZ döşemelerinin yapıldığı yerler var. Ancak hastane arkasında belli bir kısımda elektrik tesisatlarının yer altına alınmadığı yani alt yapı çalışmalarının bitmediği alanlarımız da var. Hastane arkasında ve paralelinde alt yapısı biten caddeler ve Ercüment Bozdoğan Caddesi için ihale çalışmalarına başlıyoruz. Bu ihalemizin içerisine Eski Hal Binamızın etrafını ve ihtiyaç olduğunu da bildiğimiz havuz yanından geçen noktanın sonuna kadar olan caddeyi de dahil etmek istiyoruz. Alt yapısı tamamen bitmemiş olan sokaklarda çalışmalara başlamamız çok mümkün değil. Bu anlamda bilgi vermek istedim. Çünkü bir alanın yapımına başladığımız zaman 'Neden bizim sokağa girmiyorsunuz?' sorularıyla karşılaşıyoruz. Biz sokaklardayız, alanlardayız, çalışmalarımızı ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Çok istenen ve çok haklı bir talep olan hastane arkasında alt yapısı bitmiş olan yerlerin ihalesi çok kısa zamanda başlayacak ve sonrasında da burayı her şeyiyle birlikte çok düzgün, yaşanabilir, balkona çıktığınızda keyif alınabilir bir yer haline getireceğiz" dedi.

Yeni bir alan, yeni bir otopark

Selçuk Efes Kent Belleği'nin yan tarafında bulunan 2002 Sokakta yıkılan eski karakol binasının bulunduğu alan hakkında da bilgi veren Sengel, "Burada karakol yıkıldıktan sonra bu alanın Efes Selçuk Belediyesi'ne teslim edilmesi ile ilgili olarak emniyetten talebimiz var ancak teslimi henüz yapılmadı. O yüzden biz önümüzdeki haftalarda hamamın önünden başlayarak bütün yolu söküp burayı düzgün bir park alanı haline getireceğiz. Yapılan taş döşemelerinin ardından bu alan hem bir otopark alanı olarak kullanılacak hem de burada yaşayan vatandaşlarımız tozdan kurtulacak. Böylece kentimizin en güzel yerlerinden birinde yeni bir alan kazanacağız" dedi.