Selçuk Belediyesi EMITT 2025'te 'Meryem Ana Evi Bizimdir' Direnişiyle Öne Çıktı - Son Dakika
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Selçuk Belediyesi EMITT 2025'te 'Meryem Ana Evi Bizimdir' Direnişiyle Öne Çıktı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, EMITT 2025 turizm fuarına katılarak, 'Meryem Ana Evi bizimdir' direnişinin önemini vurguladı. Yerel yönetimlerin tarihi ve kültürel değerlerin tanıtımındaki rolüne dikkat çekti.

07.02.2025 12:23
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(İZMİR) - TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EMITT 2025'in açılış törenine katılan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 'Meryem Ana Evi bizimdir' direnişimiz ile birlikte EMITT'E katıldık. Çünkü yerel hizmetlerin ne kadar kıymetli olduğunu, yerinden yönetimin, yerindeki değerleri koruyanlar tarafından ne kadar daha büyütülebileceğini de anlatabilmek istiyoruz" dedi.

Selçuk Belediyesi, 5- 7 Şubat tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen turizm fuarlarından biri olan EMITT'E Meryem Ana Evi direnişi ile katıldı. Selçuk'un çok değerli turizm destinasyonlarına sahip bir kent olarak uzun yıllar EMITT'TE yer aldığını belirten Başlan Ceritoğlu Sengel, "Türkiye için çok kıymetli değerlere haiz bir arenada yaşıyoruz. Meryem Ana Evi ve Artemis'in olduğu aynı zamanda Efes Antik Kenti ve Saint Jean'ın da yer aldığı çok ciddi tarihi ve kültürel değerlerin olduğu, turizmin gözbebeği olan bir kentte yaşıyoruz. Hem kentin bütün değerlerini ortaya çıkarır hem de fuar uluslararası bir niteliğe haiz olduğu için, aslında turizm anlamında ne büyük cevherlere sahip olduğumuzu bu fuarlarda herkese her sene anlatırız. Bu sene içerisinde yine EMITT'E ilişkin yine tanıtımlarımızı yaparız diye düşünerek imzalamış olduğumuz sözleşme noktasında bir baktık ki; elimizde olan o değerler yerelden çok merkezileşmeye başlamış durumda tıpkı Meryem Ana Evi otoparkında olduğu gibi" dedi.

"EMITT'TE turizmle ilgilenen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına direnişin sebebini anlatmaya geldik"

Yerel yönetimlerin tarihi ve kültürel değerlerin tanıtılmasında önemli bir rolü olduğunu belirten Başkan Ceritoğlu Sengel şu ifadeleri kullandı:

"Biz 24 Kasım'dan beri Meryem Ana Evi otoparkı için bir direniş içerisindeyiz. Çünkü ekonomik kayyum uygulaması ile karşı karşıyayız. O anlamda da dedik ki, eğer turizm kıymetli ise, eğer tarım kıymetli ise EMITT Fuarı'nın yapılışı eğer turizm anlamındaysa bu turizmi geliştirecek, değiştirecek, yön verecek olan en önemli kamu kurumları yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimler zayıflatıldığı süre içerisinde bu gelişimlerin gittikçe azalacağı da bir gerçek. O anlamda biz bu sene "Meryem Ana Evi bizimdir" direnişimiz ile birlikte EMITT Fuarı'na katıldık. Çünkü yerel hizmetlerin ne kadar kıymetli olduğunu, yerinden yönetimin yerindeki değerleri koruyanlar tarafından ne kadar daha büyütülebileceğini de anlatabilmek istiyoruz. Meryem Ana Evi bizimdir. Selçuk'ta mevcut olan direnişi EMITT'TE turizmle ilgilenen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına da bu direnişin sebebini anlatmaya geldik."

Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Selçuk Belediyesi'nde kalması ile ilgili yasal sürecin devam ettiğinin altını çizen Başkan Ceritoğlu Sengel şöyle konuştu:

"24 Kasım 2024'ten bu yana nöbetimiz devam ediyor. Ben orada değilsem meclis üyelerimiz, belediye başkan yardımcılarımız, çalışma arkadaşlarımız ile nöbetimizi devam ettiriyoruz. Meclis toplantılarımızı nöbet alanında düzenliyoruz. Bu süreç içerisinde bakanlığın bizi alandan tahliye etmesi üzerine biz de yürütmeyi durdurma talepli davamızı açtık. Yürütmeyi durdurma talepli davamızın sonuçlanmasını ve haklı davamızın kabulünü bekliyoruz. Yürütmeyi durdurma talebimizin de bir hukukçu olarak kabul edileceğini de düşünüyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Selçuk Belediyesi EMITT 2025'te 'Meryem Ana Evi Bizimdir' Direnişiyle Öne Çıktı - Son Dakika

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