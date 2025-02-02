Selçuk Belediyesi EMITT 2025'te Meryem Ana Evi Direnişi ile Yer Alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Selçuk Belediyesi EMITT 2025'te Meryem Ana Evi Direnişi ile Yer Alacak

Selçuk Belediyesi, EMITT 2025 fuarına 'Meryem Ana Evi Efes Selçuk halkınındır' sloganıyla katılacak. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk'un eşsiz bir turizm destinasyonu olduğunu ve Meryem Ana Evi'nin önemine dikkat çekti.

02.02.2025 12:15  Güncelleme: 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Selçuk Belediyesi, dünyanın önemli turizm fuarlarından biri olan EMITT'E bu yıl Meryem Ana Evi direnişi ile katılacak.

Meryem Ana Evi direnişini, dünyanın önemli turizm fuarlarından biri olan EMITT 2025'e taşıyacak olan Selçuk Belediyesi, 5-7 Şubat tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarda "Meryem Ana Evi Efes Selçuk halkınındır" sloganıyla 8 Numaralı Hol 8462 kodlu stantta yer alacak.

"Selçuk'un eşsiz bir turizm destinasyonu olduğunu vurguladık"

Efes Selçuk'a ait destinasyonların, ören yerlerinin, kentte yer alan tarihi ve kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasında Selçuk Belediyesi ve kent halkının büyük rolü olduğunu belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bugüne kadar her platformda, her zaman Selçuk'un zenginliklerinin altını çizdik. Ziyaretçilere sunduğu seçeneklerle Selçuk'un eşsiz bir turizm destinasyonu olduğunu vurguladık. Böylesine zengin bir kentte yer alan tüm paydaşlar; belediye, sivil inisiyatif, kent esnafı ve halk aslında saydığımız tüm bu değerlerin aynı zamanda koruyucusudur. Bu bağlamda Meryem Ana Evi bizim gözümüz gibi koruduğumuz bir yer ve bu yerin gelirlerini Selçuk Belediyesi 1970'lerden bu yana hizmet üretmek için kullandı. Bu gelirlere el konulması demek, halk için üretilen hizmetlere darbe vurulması olduğu kadar yerel yönetimin koruyucu vasfının da ortadan kaldırılması demektir. Dolayısıyla biz bu alanda Selçuk Belediyesi'nin varlığını elzem görüyoruz. EMITT 2025'e bu anlayışla katılacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk Belediyesi, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Meryem Ana, Politika, Turizm, Selçuk, Kültür, Güncel, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Belediyesi EMITT 2025'te Meryem Ana Evi Direnişi ile Yer Alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 Galatasaray, Alvaro Morata’yı resmen açıkladı Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı
11:43 Suriye’nin kuzeyinde 23 PKKYPG’li terörist öldürüldü Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 13:33:23. #1.13#
SON DAKİKA: Selçuk Belediyesi EMITT 2025'te Meryem Ana Evi Direnişi ile Yer Alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.