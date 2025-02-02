Selçuk Belediyesi EMITT 2025'te Meryem Ana Evi Direnişi ile Yer Alacak

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(İZMİR) - Selçuk Belediyesi, dünyanın önemli turizm fuarlarından biri olan EMITT'E bu yıl Meryem Ana Evi direnişi ile katılacak.

Meryem Ana Evi direnişini, dünyanın önemli turizm fuarlarından biri olan EMITT 2025'e taşıyacak olan Selçuk Belediyesi, 5-7 Şubat tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarda "Meryem Ana Evi Efes Selçuk halkınındır" sloganıyla 8 Numaralı Hol 8462 kodlu stantta yer alacak.

"Selçuk'un eşsiz bir turizm destinasyonu olduğunu vurguladık"

Efes Selçuk'a ait destinasyonların, ören yerlerinin, kentte yer alan tarihi ve kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasında Selçuk Belediyesi ve kent halkının büyük rolü olduğunu belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bugüne kadar her platformda, her zaman Selçuk'un zenginliklerinin altını çizdik. Ziyaretçilere sunduğu seçeneklerle Selçuk'un eşsiz bir turizm destinasyonu olduğunu vurguladık. Böylesine zengin bir kentte yer alan tüm paydaşlar; belediye, sivil inisiyatif, kent esnafı ve halk aslında saydığımız tüm bu değerlerin aynı zamanda koruyucusudur. Bu bağlamda Meryem Ana Evi bizim gözümüz gibi koruduğumuz bir yer ve bu yerin gelirlerini Selçuk Belediyesi 1970'lerden bu yana hizmet üretmek için kullandı. Bu gelirlere el konulması demek, halk için üretilen hizmetlere darbe vurulması olduğu kadar yerel yönetimin koruyucu vasfının da ortadan kaldırılması demektir. Dolayısıyla biz bu alanda Selçuk Belediyesi'nin varlığını elzem görüyoruz. EMITT 2025'e bu anlayışla katılacağız" dedi.