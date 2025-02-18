Selçuk Belediyesi'nden Çocuklara Yaz Kış Spor Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Selçuk Belediyesi'nden Çocuklara Yaz Kış Spor Desteği

Selçuk Belediyesi, kış aylarında da spor okulları ile çocukların fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Voleybol ve basketbol kurslarına 135 sporcu katılıyor.

18.02.2025 10:57  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Selçuk Belediyesi, spor okullarıyla kentte yaşayan çocukların spor ile iç içe olmalarına destek vermeye devam ediyor.

Spor okullarında voleybol ve basketbol kurslarına katılan çocuklar kış aylarında bir yandan eğitimlerine devam ederken diğer yandan spor ile fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sunuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda pazartesi, çarşamba, cuma günleri voleybol; perşembe ve cumartesi günleri ise basketbol antrenmanları düzenleniyor. Selçuk Belediyesi düzenlenen voleybol kurslarına katılan 6- 17 yaş arası 135 sporcu arasında 29 lisanslı sporcu yer alıyor. Basketbol kursuna ise 62 adet çocuk katılıyor.

"Yaz dönemi haricinde kışın da spor kurslarımızı sürdürüyoruz"

Efes Selçuklu çocukların spor ile ilgilenmelerini çok önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Yaz dönemi haricinde kışın da spor kurslarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın spor dallarında kendilerini göstermeleri, gelişimlerine spor ile devam etmeleri bizim için çok önemli. Ne mutlu bize ki, velilerimiz ve çocuklarımız da bizim gibi düşünüyor. Okul dönemi içerisinde yer almalarına rağmen kurslarımıza yoğun bir ilgi var. Çocuklarımızın kurslara ulaşımlarını sağlamanın yanı sıra top, forma gibi gerekli araç gereçlerinin teminini belediye olarak ücretsiz sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Selçuk Belediyesi, Yerel Haberler, Basketbol, Voleybol, Belediye, Eğitim, Güncel, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Belediyesi'nden Çocuklara Yaz Kış Spor Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 21:20:36. #1.13#
SON DAKİKA: Selçuk Belediyesi'nden Çocuklara Yaz Kış Spor Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.