Selçuk Belediyesi'nden Sınav Yolundaki Öğrencilere Destek

(İZMİR) - Selçuk Belediyesi tarafından TYT, AYT ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler için düzenlenen Süreç Değerlendirme Sınavları, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ücretsiz deneme sınavlarıyla öğrenciler gerçek sınav atmosferini deneyimlerken, sınav kaygısını azaltma ve akademik gelişimlerini ölçme fırsatı buldu.

Selçuk Belediyesi, TYT, AYT ve LGS'ye hazırlanan öğrencilerin sınav sürecine katkı sağlamak amacıyla Süreç Değerlendirme Sınavları düzenledi. Öğrencilerin gerçek sınav atmosferini deneyimlemelerine olanak tanıyan uygulama, 7–8 Şubat tarihlerinde Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi, Çamlık Nafiz Ulu Kültür ve Gençlik Merkezi ile Belevi Mahallesi'nde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Sınav kaygısını azaltmayı ve öğrencilerin kendilerini ölçmelerini hedefleyen Süreç Değerlendirme Sınavları, kütüphane kulübü üyesi öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Sessiz ve sakin bir kütüphane ortamında yapılan sınavlara toplam 369 öğrenci katılarak sınav pratiği yapma fırsatı buldu. Öğrenciler, bu uygulama sayesinde eksiklerini görme ve sınav sürecine daha bilinçli hazırlanma imkanı elde etti.

"Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

Selçuk Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Vedat Yolcu, her ay ücretsiz olarak düzenlenen deneme sınavlarıyla eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek; "İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimize, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da LGS, TYT ve AYT sınavlarına hazırlık sürecinde destek olmaya devam ediyoruz. Her ay düzenli aralıklarla süreç değerlendirme sınavları gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin akademik gelişimlerine katkı sunmak, sınav sistemini daha yakından tanımalarını sağlamak ve sınav kaygılarını azaltmak amacıyla düzenlediğimiz deneme sınavları yoğun ilgi görüyor. Katılımın her ay artması, bu uygulamanın ne kadar faydalı olduğunu açıkça gösteriyor. Bu sınavlar sayesinde öğrenciler hem bilgi düzeylerini ölçme hem de zaman yönetimi ve sınav disiplini kazanma fırsatı buluyor. Sınavların ardından öğrencilerden ve velilerden aldığımız olumlu geri dönüşler bizleri son derece mutlu ediyor. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz bu deneme sınavlarıyla eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı amaçlıyor, tüm öğrencilerimizi bu imkandan yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.