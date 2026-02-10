Selçuk Belediyesi'nden Sınav Yolundaki Öğrencilere Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Selçuk Belediyesi'nden Sınav Yolundaki Öğrencilere Destek

10.02.2026 09:54  Güncelleme: 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Belediyesi, TYT, AYT ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler için düzenlediği ücretsiz deneme sınavları ile gerçek sınav atmosferini sunarak sınav kaygısını azaltmayı ve akademik gelişimleri ölçmeyi hedefliyor. Son sınavda 369 öğrenci katıldı.

(İZMİR) - Selçuk Belediyesi tarafından TYT, AYT ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler için düzenlenen Süreç Değerlendirme Sınavları, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ücretsiz deneme sınavlarıyla öğrenciler gerçek sınav atmosferini deneyimlerken, sınav kaygısını azaltma ve akademik gelişimlerini ölçme fırsatı buldu.

Selçuk Belediyesi, TYT, AYT ve LGS'ye hazırlanan öğrencilerin sınav sürecine katkı sağlamak amacıyla Süreç Değerlendirme Sınavları düzenledi. Öğrencilerin gerçek sınav atmosferini deneyimlemelerine olanak tanıyan uygulama, 7–8 Şubat tarihlerinde Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi, Çamlık Nafiz Ulu Kültür ve Gençlik Merkezi ile Belevi Mahallesi'nde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Sınav kaygısını azaltmayı ve öğrencilerin kendilerini ölçmelerini hedefleyen Süreç Değerlendirme Sınavları, kütüphane kulübü üyesi öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Sessiz ve sakin bir kütüphane ortamında yapılan sınavlara toplam 369 öğrenci katılarak sınav pratiği yapma fırsatı buldu. Öğrenciler, bu uygulama sayesinde eksiklerini görme ve sınav sürecine daha bilinçli hazırlanma imkanı elde etti.

"Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

Selçuk Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Vedat Yolcu, her ay ücretsiz olarak düzenlenen deneme sınavlarıyla eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek; "İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimize, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da LGS, TYT ve AYT sınavlarına hazırlık sürecinde destek olmaya devam ediyoruz. Her ay düzenli aralıklarla süreç değerlendirme sınavları gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin akademik gelişimlerine katkı sunmak, sınav sistemini daha yakından tanımalarını sağlamak ve sınav kaygılarını azaltmak amacıyla düzenlediğimiz deneme sınavları yoğun ilgi görüyor. Katılımın her ay artması, bu uygulamanın ne kadar faydalı olduğunu açıkça gösteriyor. Bu sınavlar sayesinde öğrenciler hem bilgi düzeylerini ölçme hem de zaman yönetimi ve sınav disiplini kazanma fırsatı buluyor. Sınavların ardından öğrencilerden ve velilerden aldığımız olumlu geri dönüşler bizleri son derece mutlu ediyor. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz bu deneme sınavlarıyla eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı amaçlıyor, tüm öğrencilerimizi bu imkandan yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Selçuk Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, LGS, AYT, TYT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Belediyesi'nden Sınav Yolundaki Öğrencilere Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alexandro Bernabei’nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu Alexandro Bernabei'nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat 10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat
Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman’a uçmak Londra’ya uçmaktan daha pahalı Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman'a uçmak Londra'ya uçmaktan daha pahalı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Yağmur çamur dinlemiyorlar 14 Şubat’taki heyacan için sırada bekliyorlar Yağmur çamur dinlemiyorlar! 14 Şubat'taki heyacan için sırada bekliyorlar

11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
10:55
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
10:26
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
09:39
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı 2 doktor gözaltına alındı
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
09:27
İstanbul’a 4. kar yağışı geliyor Tarih verildi
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 11:32:49. #7.11#
SON DAKİKA: Selçuk Belediyesi'nden Sınav Yolundaki Öğrencilere Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.