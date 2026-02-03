Selçuk'ta Hem Spor Hem Sosyal Destek

(İZMİR) - Selçuk Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısında, Roman gençlerin istihdamına yönelik REDİ Türkiye protokolünden kapalı yüzme havuzuna, sokak hayvanları için mama üretim parkurundan üretici pazarına kadar birçok önemli başlık ele alındı. Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, sosyal belediyecilik odaklı projelere ilişkin meclis üyelerini bilgilendirdi.

Selçuk Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısı, iki oturumla tamamlandı. Başkan Vekili Nuri Caferoğlu'nun yönettiği toplantıda, Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, geçen ayki meclis toplantısında meclis üyeleri tarafından yöneltilen sorulara ilişkin önemli bilgilendirmelerde bulundu.

REDİ Türkiye protokolü meclisten geçti

REDİ Türkiye ile Selçuk Belediyesi arasında imzalanan protokol hakkında bilgi veren Erhan Güzel, söz konusu çalışmanın kentin alt gelir grubunda yer alan Roman vatandaşların, özellikle de Roman gençlerin ekonomik hayata daha güçlü katılımını amaçladığını belirtti. Güzel, protokolün belediyeye herhangi bir mali yük getirmediğini ve belediye meclisinden geçerek yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Kapalı yüzme havuzu kullanıma hazır

Olimpik Performans Spor Kulübü ile yapılan protokol kapsamında Selçuk'a kapalı bir yüzme havuzu kazandırıldığını belirten Güzel, havuzun inşaatının tamamlandığını ve kullanıma hazır olduğunu söyledi. Ana binada bulunan soyunma odalarının yetersiz ve kötü durumda olması nedeniyle yeni soyunma odalarının yapımına başlandığını aktaran Güzel, kulüp yetkililerinin mart ayı sonu itibarıyla kapalı yüzme havuzunu hizmete açmayı planladıklarını meclis üyeleriyle paylaştı.

Günlük 500 kilo mama üretilecek

Selçuk Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi veren Erhan Güzel, Gloria Tarım ile rehabilitasyon ve tedavi odaklı bir protokolün meclisten oy birliğiyle geçtiğini hatırlattı. Güzel, Gloria Tarım'ın protokol kapsamında olmamasına rağmen geçmiş yıllarda barınağa çeşitli donanım destekleri sağladığını, bu yıl ise yaklaşık 4 ton mama bağışında bulunduğunu söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) desteğiyle mama üretim parkuru kurulacağını da hatırlatan Güzel, 80 metrekarelik kapalı alanın yapımının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Yemek artıklarının değerlendirilerek günlük yaklaşık 500 kilo mama üretileceğini ifade eden Güzel, üretilen mamaların hem belediye tarafından kullanılacağını hem de hayvanseverlerle paylaşılacağını dile getirdi.

Üretici pazarı yoğun ilgi görüyor

Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün faaliyetlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Güzel, kooperatif bünyesinde faaliyet gösteren kadın üreticilerin salça, erişte, nar ekşisi, pasta, poğaça ve börek gibi ürünleri satarak gelir elde ettiğini söyledi. Erhan Güzel, ayrıca Karaot Yerel Tohum Derneği ile yürütülen iş birliklerine de dikkati çekti.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Ülger'in destekleriyle bugüne kadar 55 kurs düzenlendiğini belirten Güzel, kursların periyodik olarak devam ettiğini vurguladı. Budamadan sirke yapımına kadar birçok alanda eğitim verildiğini aktaran Güzel, çocuklara yönelik etkinliklerin düzenlendiğini ve soğuk kış koşullarına rağmen Üretici Pazarı'nın yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.