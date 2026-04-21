Selçuk'ta Çocuklar 23 Nisan Şenliğinde Buluşacak

Selçuk Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, bu yıl İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek renkli bir çocuk şenliğiyle kutlamaya hazırlanıyor.

"Çocuklar Özgürdür, Sokak Oyunlarıyla Büyür" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikler, saat 14.00'te İstasyon Meydanı'nda başlayacak."

Şenlik, Efes Selçuk Çocuk ve Gençlik Bandosu'nun kortejiyle açılacak. Saat 14.40'ta Selçuk Belediyesi Halk Oyunları ve Modern Dans Ekibi sahne alarak izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Program kapsamında Selçuk Belediyesi Gündüz Bakımevi öğrencileri, "Atam" adlı gösterileriyle sahneye çıkarak bayram coşkusuna katkı sunacak. Gün boyunca devam edecek etkinliklerde, çocuk orkestrası konseri, illüzyon gösterisi, drama oyunları ve Aydın Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenecek "Orman Perisi" adlı çocuk oyunu yer alacak.

Şenlik alanında ayrıca AÇEV Efesli Babalar Oyun Atölyeleri, yüz boyama etkinlikleri, balon aktiviteleri, maskot ve süper kahraman karakterleri, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları, sürpriz yarışmalar ve sihirbaz gösterileri çocuklarla buluşacak. Kurulacak foto kabininde ise çocuklar, Atatürk ile hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı yakalayacak.

Tüm çocukları ve ailelerini, İstasyon Meydanı'ndaki şenliğe davet eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Biz biliyoruz ki çocuklar özgürdür ve sokak oyunlarıyla büyür" dedi.

23 Nisan kutlamaları, sabah saat 09.30 Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek çelenk sunma töreniyle başlayacak. Ardından saat 10.00'da Tören Alanı'nda gerçekleştirilecek kutlama programın ardından gün boyu sürecek şenlik etkinlikleriyle bayram coşkusu Selçuk'un dört bir yanında hissedilecek.