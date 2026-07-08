Selçuk'ta Denizde Erkek Cesedi Bulundu

İzmir'in Selçuk ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Pamucak Sahili yakınlarında bir kişinin denizde hareketsiz halde olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Denizden çıkarılan ve üzerinde kimliği bulunmayan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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