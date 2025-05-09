Selçuk'ta İçme Suyu Projesine İlk Kazma Vuruldu - Son Dakika
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Selçuk'ta İçme Suyu Projesine İlk Kazma Vuruldu

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, içilebilir su sağlayacak projenin ilk kazmasını 15 Nisan'da İZSU emekçilerinin vurduğunu açıkladı. Çalışmaların zorlu zemin koşullarına rağmen hızla ilerlediği belirtildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Selçuk'ta içme suyu sıkıntısının sona ereceği vurgulandı.

09.05.2025 16:41  Güncelleme: 18:03
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(İZMİR) - Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Hepimizin özlemini duyduğu, çeşmeyi açar açmaz içilebilecek suya kavuşacağımız o projeyi gerçekleştirmek adına 15 Nisan itibarıyla İZSU emekçileri Kuyumcu Mevkii'nde ilk kazmayı vurmuşlar" dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 16 Nisan'da başlayan çalışmalarının arazinin zorlu yapısına karşın hızla ilerlediğini belirtti. Sengel, "Hepimizin özlemini duyduğu, çeşmeyi açar açmaz içilebilecek suya kavuşacağımız o projeyi gerçekleştirmek adına 15 Nisan itibariyle İZSU emekçileri Kuyumcu Mevkii'nde ilk kazmayı vurmuşlardı. İZSU'nun şu ana kadar yaptığı bütün güzel projelerin içerisinde bizim için göz bebeği olan, 2015 yılından bu yana beklediğimiz, hepimizin özlemini duyduğu ve çeşmeyi açtığımızda o kaliteli suya kavuşabileceğimiz bu projenin her adımı bizim için çok önemli" dedi.

"İZSU emekçilerine çok teşekkür ediyorum"

Selçuk'ta çeşmelerden içilebilir içme suyunun akması için uzun yıllardır bir bekleyiş olduğunu kaydeden Sengel, şunları söyledi:

"Burada hem çalışma arkadaşlarımız, emekçi arkadaşlarımız var, hem bizlerden mesul olan amirlerimiz, başkanlarımız ve müdürlerimiz de var. Bazen bir fikir ortaya çıkar ama bunu pratiğe dökebilmek büyük emek ister. Ancak kesinlikle biz bunu yapacağız diyen, kararlı kadrolar çok kıymetli. İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanı Emre Sardoğan'a. İZSU Genel Müdürümüz Gürkan Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. İZSU emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Cemil Başkanımızın inancı ve sağlıkçı olmasının da getirmiş olduğu o şevk ile birlikte atılmış olan bütün emin adımlara çok teşekkür ediyorum."

2. Bölge Dairesi Başkanı Emre Sardoğan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Sizlerin de söylediği gibi gerçekten çok uzun izin süreçlerinin sürdüğü bir dönem yaşadık. Şu anda imalata başladık. Çok zorlu bir imalat aşamasındayız. Zeminimiz çok sert kayadan ibaret. Yaklaşık 12 metre derinliği buluyoruz. 500 metrelik hattımızı sizin de söylediğiniz gibi Eylül ayını tamamlayıp çeşmelerinden sularımızı akıtmayı düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Selçuk'ta İçme Suyu Projesine İlk Kazma Vuruldu - Son Dakika

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