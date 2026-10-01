Selçuk\'ta minikler İtfaiye Haftası\'nda itfaiye istasyonunu ziyaret etti

(İZMİR) - İtfaiye Haftası kapsamında Selçuk Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çocuk birimlerinde eğitim alan minikler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Selçuk İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret ederek itfaiye araçlarını ve kullanılan ekipmanları yakından tanıdı. Çocuklara yangın ve afet anında doğru davranış biçimleri anlatılırken, ziyaret hem eğitici hem de keyifli anlara sahne oldu.

Selçuk Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çocuk birimlerinde eğitim alan çocuklar, İtfaiye Haftası kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Selçuk İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret etti. 14 Mayıs Şen Çocuk Atölyesi ve İsabey Çocuk Bakım Yurdu'nda bulunan minikler, İtfaiye Haftası'nı farkındalık dolu bir etkinlikle kutladı. Çocukların ziyaretine Selçuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin de eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Selçuk İtfaiye Grubu'nu ziyaret eden çocuklar, itfaiye araçlarını yakından inceleme fırsatı bulurken, araçlarda kullanılan ekipman ve gereçler hakkında da bilgi edindi. İtfaiyecilerin yangın ve diğer acil durumlara nasıl müdahale ettiklerini öğrenen çocuklar, merak ettikleri soruları da itfaiye personeline sorma şansı buldu.

Ziyaret sırasında çocuklara; yangın anında hangi numaranın aranması gerektiği, yangın ve doğal afetlerde bireylerin nasıl davranması gerektiği ve toplum bilincinin önemi konusunda da bilgiler verildi. Çocuklar ise İtfaiye Haftası dolayısıyla kendi hazırladıkları panoyu itfaiye ekibine hediye etti.

Çocukların itfaiyecilik mesleğine dair meraklarını da paylaşmalarıyla renklenen ziyarette, minikler hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. İtfaiye Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, çocukların yangın ve afetlere karşı farkındalık kazanmasının yanı sıra itfaiyecilik mesleğini yakından tanımalarına da katkı sağladı.

İTFAİYECİLERDEN MİNİKLERE YANGIN VE AFET BİLİNCİ

İtfaiye Haftası kapsamında çocukların ziyaretiyle güzel bir gün geçirdiklerini özetleyen İtfaiyeci Durdu Akın Kama, "Bugün İtfaiye Haftası kapsamında Efes Selçuk Belediyesi Çocuk Atölyesi'nden gelen minik arkadaşlarımıza itfaiye araçlarımızı tanıttık. Arabaların içindeki araç gereçlerin nasıl çalıştığına dair, yangınlara ve olaylara nasıl müdahale ettiğimize dair ve itfaiyecilikle ilgili hayallerine dair sohbetler gerçekleştirdik. İzmir İtfaiyesi'nin çalışma alanlarından bahsettik. Hangi araçlarla ne şekilde müdahalelerde bulunduğumuzu anlattık. Yangın olduğunda hangi numaradan nereyi arayacaklarına ve toplum bilincine dair doğal afet ve yangınlarda bireylerin neler yapabilecekleri hakkında bilgiler paylaştık. Çocuklar da bildiklerini bizlere aktardı. Tüm İzmir İtfaiye ekibinin ve Türkiye'de bulunan tüm itfaiyeci arkadaşlarımın İtfaiye Haftası'nı kutluyorum. Bugün burada olmaktan çok büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum" dedi.