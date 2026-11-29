İzmir'in Selçuk ilçesinde lise öğrencileri, anaokulu öğrencileriyle atık tuvalet kağıdı rulolarından kuş yemliği yaptı. Pekmeze buladıkları ruloları kuş yemine batırıp ağaçlara asan öğrencilere, geri dönüşüm, hayvan sevgisi ve çevreye karşı duyarlılık kazandırılması hedeflendi.

Selçuk ilçesinde lise öğrencileri, anaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek atık tuvalet kağıdı rulolarını kuş yemliğine dönüştürdü. İzmir Yeşilay Şubesi ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'Sağlıklı Yaşam Projesi' kapsamında, Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencilerinden 'Gelişimin Yeşil Işığı' takımı, Yeşilay'ın 'Sorumluluk ve İyilik Hali' teması doğrultusunda Selçuk Belediyesi Anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Okulun Sıfır Atık Kulübü ile ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmada, lise öğrencileri miniklere rehberlik etti. Çocuklar, atık karton ruloları pekmeze bulayıp kuş yemine batırdıktan sonra ip geçirerek ağaçlara astı. Etkinlikle çocuklara geri dönüşüm, hayvan sevgisi ve çevreye karşı duyarlılık kazandırılması hedeflendi.

'ÇOK GÜZEL VE ANLAMLI BİR ETKİNLİK'

11'inci sınıf öğrencisi Tuana Tokluoğlu (16), "Dün Yeşilay'ın 'Sorumluluk ve İyilik Hali' haftası kapsamında anaokuluna gittim. Çocuklarla kuşlar için yemlikler yaptık. Çok eğlenceli ve güzel geçti. Çocuklarla vakit geçirmek ve onların mutlu olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Hem güzel vakit geçirdik hem de hayvanlara faydamız oldu. Bunun yanı sıra geri dönüşüm malzemelerini değerlendirmek ve çocuklara da hem atıkları değerlendirmeyi hem de hayvan sevgisini aşıladığımız için benim için çok güzel ve anlamlı bir etkinlikti" dedi.

'ÇOCUKLARA HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMIŞ OLDUK'

Hira Yıldırım (16) ise "Çocuklarla birlikte kuşlar için yemlikler hazırladık. Bu sayede çocuklara hayvan sevgisini aşılamış olduk. Bu etkinlik çok keyifliydi, çocukların yaptığımız şeylere katılması hem bizim hem de onların açısından çok eğlenceliydi. Çocuklara farkındalık kazandırmayı amaçlamıştık. Bir yandan da çocukların sokak hayvanlarını korumak için bir sorumluluğumuz olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu etkinlik yalnızca miniklere değil, bize de çevreye karşı duyarlı olmanın gerekliliğini bir kez daha hatırlattı" diye konuştu.

'ÇOCUKLARLA BİRLİKTE ÇOK EĞLENDİK'

İrem Tunay (16) da "Ana sınıfına gittiğimizde çocukların enerjisi ve heyecanlı halleri bizi de heyecanlandırdı. Bu soğuk havalarda kuşların yem bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ve hayvanlara nasıl yardım edebileceğimizi anlatıp, etkinlik yaptık. Bu etkinlikte çocuklarla birlikte çok eğlendik. Hem sorumluluk almayı öğrendiler hem de onlar için eğlenceli bir etkinlik oldu. Mesleğim açısından da keyifli bir deneyim oldu" dedi.

'YEMLERİMİZİ YAPARKEN ÇOK EĞLENDİK'

Etkinliğe katılan anaokulu öğrencisi Rüya Arıbeyi (5) ise "Kuşlar için yem yiyebilecekleri yemlikler yaptık. Kuş yemi ve pekmez kullandık. Tuvalet kağıtlarından biten ruloları kullanarak pekmeze batırıp, sonra kuş yemine batırdık ve ipler geçirip ağaçlara astık. Çok eğlenceliydi. Kuşlar konunca çok mutlu oldum" diye konuştu. Ateş Ömer Çetin (5) de "Etkinlikte kuşlar için yemli yuvalar yaptık. Soğuk havalarda yemek bulsunlar diye yaptık. Çünkü hayvanları çok seviyoruz. Hem de bunu atılacak olan tuvalet kağıdı rulolarından yaptık. Bütün kuşlara afiyet olsun. Yemlerimizi yaparken çok eğlendik. Kuşlara ve doğaya yardım ettiğim için çok mutluyum" dedi.