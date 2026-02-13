Selçuk'ta Dayanışmanın Adresi: Sosyal Market - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Selçuk'ta Dayanışmanın Adresi: Sosyal Market

13.02.2026 11:08  Güncelleme: 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün işlettiği Sosyal Market, bağışlanan kıyafet ve ev eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak dayanışmayı artırıyor. Amfi Tiyatro altında hizmet veren merkez, özellikle mevsim geçişlerinde yoğun ilgi görüyor.

(İZMİR) - Selçuk Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Market, bağışlanan kıyafet ve ev eşyalarını ihtiyaç sahipleriyle buluşturarak ilçede dayanışmayı büyütüyor. Amfi Tiyatro altında hizmet veren merkez, özellikle mevsim geçişlerinde artan taleplere yanıt verirken, "Hayat paylaştıkça güzel" anlayışıyla Selçuk'ta örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza atıyor.

Selçuk Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Market, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Her geçen gün dayanışmayı büyüten Sosyal Market, bağışlanan kıyafet ve ev eşyalarını ihtiyaç sahipleriyle buluşturarak örnek bir sosyal sorumluluk çalışması yürütüyor.

Amfi Tiyatro'nun altında hizmet veren Sosyal Market, özellikle mevsim geçişlerinde artan taleple birlikte yoğun ilgi görüyor. Kadın, erkek ve çocuklara yönelik ayakkabı, mont ve günlük kıyafet gibi temel giyim ürünlerinin yanı sıra; yorgan, battaniye ve çeşitli ev eşyaları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Vatandaşların kullanılabilir ve temiz durumda bağışladığı kıyafetler özenle tasnif edilerek ihtiyaç sahiplerine sunuluyor. Ayrıca ev eşyası bağışında bulunmak isteyen ancak ulaştırma konusunda zorluk yaşayan vatandaşlara da kolaylık sağlanıyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi halinde bağışlar evlerden teslim alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Vatandaşların desteğiyle güçlenen Sosyal Market, Selçuk'ta dayanışma ve paylaşma kültürünü her geçen gün büyütmeyi sürdürüyor.

"Hayat paylaştıkça güzel"

Selçuk Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü İlker Karaca, Sosyal Market'in ilçedeki en güçlü dayanışma örneklerinden biri olduğunu belirterek; "İlçemizde dayanışmanın en güzel örneklerinden birini Sosyal Marketimizde yaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen temiz ve kullanılabilir giysileri özenle düzenleyerek hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız Amfi Tiyatro'nun altında bulunan Sosyal Marketimize gelerek ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Kıyafet bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız bağışlarını doğrudan buraya ulaştırabilir. Burası sadece bir kıyafet dağıtım noktası değil; paylaşmanın, birbirini düşünmenin ve aynı kenti birlikte yaşamanın bir ifadesidir. Bu çalışma, Efes Selçuk Belediyesi ile Selçuk halkının el ele verdiği güçlü bir dayanışma örneğidir. Hayat paylaştıkça güzel ve Efes Selçuk halkı bu güzelliğin ta kendisidir" dedi.

Sosyal Market hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (232) 892 69 25 numaralı telefonu arayarak 397 dahili hattı üzerinden Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ulaşabilir.

Kaynak: ANKA

Selçuk Belediyesi, Yerel Haberler, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk'ta Dayanışmanın Adresi: Sosyal Market - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu
Köyceğiz’de Sağanak Taşkınları Köyceğiz'de Sağanak Taşkınları
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
Sapık antrenörün cezası belli oldu Çocuğu uyurken bile istismar etmiş Sapık antrenörün cezası belli oldu! Çocuğu uyurken bile istismar etmiş
Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü

12:49
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 13:00:27. #7.11#
SON DAKİKA: Selçuk'ta Dayanışmanın Adresi: Sosyal Market - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.