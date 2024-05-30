Selçuk Üniversitesi Bozkır MYO Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
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Selçuk Üniversitesi Bozkır MYO Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek Gösterisi

Selçuk Üniversitesi Bozkır MYO Mezuniyet Töreninde Filistin\'e Destek Gösterisi

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Törende konuşan okul müdürü, öğrenci odaklı eğitimi vurgulayarak, Filistin halkının yanında olduklarını belirtti. Mezun olan öğrenciler ise Filistin bayrağı açarak zulme tepki gösterdi. Törene, ilçe yöneticileri, akademik ve idari kadro, veliler ve öğrenciler katıldı.

30.05.2024 16:37
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Selçuk Üniversitesi (SÜ) Bozkır Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler İsrail'in Gazzede Filistin halkına karşı yürüttüğü katliam saldırılarına tepki gösterdi.

Yüksekokulun spor salonundaKİ mezuniyet törenin açılışında konuşan okulun müdürü Emin Emre Öztürk, 4 bölüm, 5 program ve bine yakın öğrenciyle eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Öğrenci odaklı eğitimi ön planda tuttuklarını kaydeden Öztürk, "Öğrencilerimize yönelik sosyal-kültürel etkinlikler, geziler, sektör ve mezun buluşmaları gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Bizler üretken, bilgili, yenilikçi ve fikir üretebilen; ürettiğimiz fikirleri icraata dökebilen bir gençlik hayal ediyoruz. Bu amaçla çalışıyor, öğrencilerimizin azim ve gayretini destekliyoruz." dedi.

Filistin halkının yanındayız

Konuşmasının sonunda bütün dünyanın gözü önünde aylardır Gazze'de bir katliam yaşandığını ifade eden Öztürk, "Dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm gören bütün Müslüman kardeşlerimizin yaındayız." diye konuştu.

Tören sırasında mezun olan öğrenciler de Filistin bayrağı açarak, boyunlarına taktıkları Filistinlilerin geleneksel kefiyesi ile zulme tepki gösterdi.

Öğrencilerin tepkisi törene katılanlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Öğrenciler gönül elçilerimizdir

Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut da törende yaptığı konuşmada, Bozkır MYO'dan mezun olan öğrencilerin, ilçenin birer gönül elçisi olduğunu söyledi.

Başkan Karabulut, "Gençlik bu ülkenin geleceğidir. Her zaman gençlerimizin ve Bozkır Meslek Yüksekokulunun yanındayız. Bozkır suyu sert, insanı mert bir ilçedir. Bozkır'a gelip eğitim alan, bütün evlatlarımızı bu ilçenin birer gönül elçisi olarak görüyoruz." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından bölümlerden mezun olan öğrenciler diplomalarını okulda görev yapan öğretim görevlilerinin ellerinden aldı.

Diplomalarını alan öğrenciler mezuniyet pastasını kestikten sonra, keplerini havaya fırlatarak hep birlikte mezuniyet sevincini yaşadı.

Törene Bozkır Bozkır İlçe Jandarma Komutanı Batuhan Duran, Bozkır İlçe Emniyet Amiri Uğur Alaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selim Dursun, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt Müdürü Fatih Koçak, Orman İşletme Şefi İbrahim Karışoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek yüksekokulunun akademik ve idari kadrosu ile veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Selçuk Üniversitesi Bozkır MYO Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika

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