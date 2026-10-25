Selçuk Üniversitesi Konya'da bakterilerle azot kullanımını yüzde 20-25 azalttı - Son Dakika
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Selçuk Üniversitesi Konya'da bakterilerle azot kullanımını yüzde 20-25 azalttı

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Selçuk Üniversitesi Konya\'da bakterilerle azot kullanımını yüzde 20-25 azalttı
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Selçuk Üniversitesinin Konya'da şeker pancarı tarlalarından izole edilen bakterilerle yürüttüğü araştırmada azot kullanımı yüzde 20-25, su tüketimi yüzde 25'e varan oranda azaltıldı. Prof. Dr. Baştaş, başarının uzun yıllara yayılan denemelerin sonucu olduğunu söyledi.

Bitkilerin topraktaki besin elementlerini daha kolay almasını sağlayan faydalı bakterilerle gübre ve su tüketiminin azaltılması amacıyla Selçuk Üniversitesince Konya'da yürütülen araştırmada olumlu sonuçlar alındı.

???????Selçuk Üniversitesi Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen çalışmada, şeker pancarı üretim alanlarından elde edilen bakteriler, laboratuvar ortamında incelenerek izole edildi.

Kök çürüklüğü hastalığına çözüm bulmak amacıyla başlatılan araştırmalarda, bakterilerin azot, fosfor ve potasyum kullanımını destekleyen, kuraklık ve sıcaklık stresini azaltabilen farklı özellikleri belirlendi.

On yıla yakın süren çalışmalar kapsamında binlerce bakteri izole edilerek depolandı, yararlı özellikleri araştırıldı ve sonuçları farklı yıllardaki denemelerle karşılaştırıldı.

Merkezin Müdürü Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş, AA muhabirine, şeker pancarı arazilerinden elde ettikleri bakterilerin farklı işlevler gösterdiğini söyledi.

Bakterilerin topraktaki besin elementlerini bitkinin alabileceği forma dönüştürebildiğini anlatan Baştaş, bitkilerin bu besin elementlerini kolaylıkla kullanabilmesine imkan sağladığını belirtti.

Yürütülen çalışmalar kapsamında binlerce bakteri elde edildiğini dile getiren Baştaş, şunları kaydetti:

"Bitkinin gübre alınımını azaltan, gübreyi daha etkili kullanmasını sağlayan bakteriler bulmamız çok işimize yaradı. Mesela azot çok kullanılan bir gübredir. Toprakların kirlenmesini ve tuzluluğunu önleme açısından da düşündüğünüzde öyle bakterilerimiz var ki şu anda elimizdeki bu bakteriler, azot kullanımını yüzde 20-25 oranında azaltmamıza vesile oldu. İlave olarak kuraklık ve su sıkıntısı büyük bir sorun. Su tüketimini bile yüzde 25'e varan oranda azaltabiliyoruz."

"Bakteriler besin elementlerini bitki tarafından alınabilir forma dönüştürüyor"

Bilimsel literatürde "biyolojik ajan" olarak ifade ettikleri faydalı bakterileri bitkilere hizmet edebilir hale getirdiklerini vurgulayan Baştaş, şöyle devam etti:

"Bitki bazen topraktan besin elementlerini alamıyor. Toprağın içerisinde bunlar çok kompleks bir şekilde bulunabiliyor fakat bu bakteriler besin elementlerini topraktaki enzimlerle değiştirerek bitki tarafından alınabilir forma dönüştürüyor. Bitkiye yarayışlı hale getiriyor. Mesela Konya bölgesinde topraklarda demir de var, çinko da var. Bu elementler birleştiği zaman sert bir yapı oluşuyor. Bitki bunu çekip alamıyor. Bitkide hem demir hem çinko noksanlığı görülüyor ancak bakteriler onları ayrıştırıyor."

Baştaş, deneme çalışmalarını ikna oluncaya kadar ısrarla sürdürdüklerini ve elde edilen başarının yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu vurguladı.

Elde ettikleri sonuçları sürekli farklı yıllarda karşılaştırdıklarına dikkati çeken Baştaş, "Bu başarı bir rastlantı değil. Kesinlikle tam başarı. Birkaç yılda 'oldu tamam' diyebilirdik ama sonra aynı başarıyı elde edemeyebilirdik. 7-8 yıldır sürekli deneniyor. Çalışmayı bırakmadık. Yeni bakteriler izole ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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