Selçuk Üniversitesi\'nde Ozon Tedavisi Araştırması

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Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi'nde ozon tedavisinin, diyabette görülen bilişsel bozulmalar ve hastalığa bağlı oluşan komplikasyonları üzerindeki etkilerinin inceleneceği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muaz Belviranlı tarafından yürütülen projeyle, TÜBİTAK 1001 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamaları Özel Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belviranlı, GETAT uygulamalarının dünya çapında ilgi gördüğünü belirterek, bu alandaki bilimsel altyapının oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Açıklamanın devamında Belviranlı'nın şu sözlerine yer verildi:

"Ozon tedavisi, diyabete bağlı oluşan nöropati (sinir hasarı), retinopati (göz hasarı), nefropati (böbrek hasarı) gibi rahatsızlıkların yanı sıra diyabetik yaraların tedavisinde de yaygın olarak kullanılıyor. Ancak ozon tedavisinin bu kullanımlarına dair bilimsel altyapı yetersiz ve özellikle diyabetle ilişkili rahatsızlıklar üzerindeki etkinliği henüz yeterince bilimsel temele dayandırılmadı. Bu projeyle ozonterapisinin diyabet üzerindeki etkilerini araştırarak bu alanda sağlam bir bilimsel temel oluşturmayı hedefliyoruz."

Yürütülen çalışmayı Prof. Dr. Muaz Belviranlı yaparken, araştırmacı ekibinde ise Prof. Dr. Nilsel Okudan ve Arş. Gör. Dr. Tuğba Sezer yer alıyor.