Selçuklu Belediyesi 1 Milyar TL'lik Spor Yatırımıyla Olimpiyat Hedefinde Son Aşamaya Geldi

Selçuklu Belediyesi, 1 milyar TL'lik spor yatırımıyla olimpiyatlara sporcu yetiştirme hedefinde son aşamaya ulaştı. Konya'da sessiz ama kararlı bir şekilde büyüyen yatırımlar, tamamen belediyenin kendi kaynaklarıyla inşa edilen Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nde somutlaşıyor. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Haziran'da Gençlik ve Spor Bakanı'nın katılımıyla açılacak merkezin iç yapım çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını duyurdu.

Bu yatırım, yalnızca bir tesis değil, uzun yıllardır oluşturulan bir sistemin sonucudur. Selçuklu'da şu an 200'den fazla milli sporcu, 15 farklı branşta ulusal ve uluslararası başarılar elde ediyor. Yeni merkez, ölçme ve değerlendirme programlarıyla çocukların yeteneklerini erken yaşta tespit edecek, bilimsel verilerle yönlendirilerek akademik destekli profesyonel eğitim sunacak. Üniversiteler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle sporcuların gelişimi adım adım takip edilecek.

Selçuklu'da spor, bu merkezle sınırlı değil; ilçedeki tüm okullara spor alanları kazandırıldı, her yıl 27 bin çocuk spor okullarında eğitim alıyor. Başkan Pekyatırmacı, kaynakları verimli kullanarak popülist adımlardan kaçındıklarını vurguladı. Merkeze atletizm branşı eklenerek ve yanındaki 60 bin metrekarelik alanla 'Sporcu Köyü' oluşturulması planlanıyor. Bu adım, bir neslin geleceğine yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.