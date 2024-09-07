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Selde Çal Mağarası'nda mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile AFAD ekipleri Çal Mağarası'nda meydana gelen sel ve su taşkınlarına anında müdahalede bulunarak bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Düzköy İlçesi'ndeki Çal Mağarası girişinde meydana gelen sel ve su taşkınları nedeniyle ziyaretçiler içeride mahsur kaldı. Süratle mağaraya ulaşan itfaiye ve AFAD ekipleri, hayati tehlike yaşamayan ancak mağara girişindeki su taşkınları sebebiyle dışarıya çıkamayan vatandaşları güvenli şekilde tahliye etti.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Çal Mağarası'nda meydana gelen sel ve su taşkınlarının ardından İtfaiye ve AFAD ekiplerimiz bölgeye yönlendirilmiştir. Ekiplerimiz başarılı bir operasyonla vatandaşlarımızı güvenli şekilde bulundukları yerden çıkarmıştır. Vatandaşlarımızın sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yoktur. Bölgede ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.