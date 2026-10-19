Selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeni Ayvansaray'da bulundu - Son Dakika
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Selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeni Ayvansaray'da bulundu

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Selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu\'nun cansız bedeni Ayvansaray\'da bulundu
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İstanbul'da selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeni, sabah 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bulundu. Otopsi sonrası ailesinin Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan aldığı cenaze, Zincirlikuyu'daki gasilhaneye götürüldü ve ikindi vakti defnedilecek.

İSTANBUL'da meydana gelen selde hayatını kaybeden Haşim Ciritlioğlu'nun otopsi işlemleri tamamlandı. Ciritlioğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan ailesi tarafından teslim alındı.

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Ciritlioğlu'nun cansız bedeni ekiplerin çalışmaları sonucu sabah saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bulundu. Ciritlioğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan ailesi tarafından teslim alındı. Zincirlikuyu'daki gasilhaneye götürülen Ciritlioğlu'nun cenazesinin ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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