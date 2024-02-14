Selde kendi hayatını hiçe saydı, boyu kadar suyla dolu bodrumdan mahsur kalan kediyi böyle kurtardı - Son Dakika
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Selde kendi hayatını hiçe saydı, boyu kadar suyla dolu bodrumdan mahsur kalan kediyi böyle kurtardı

Antalya'da su dolan bodrum katta mahsur kalan bir kediyi AFAD gönüllüsü bir kadın kendi hayatını hiçe sayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler binlerce yorum ve beğeni aldı.

14.02.2024 10:38
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Selde kendi hayatını hiçe saydı, boyu kadar suyla dolu bodrumdan mahsur kalan kediyi böyle kurtardı

Boyu kadar suyla dolu bodrum katına giren kadın, 'rabbim sen yardım et' diyerek kediyi kurtardı

ANTALYA - Antalya'da su dolan bodrum katta mahsur kalan bir kediyi AFAD gönüllüsü bir kadın kendi hayatını hiçe sayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Turuncu kodla uyarılan Antalya'da dün etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda araç, ev ve işyerleri sular altında kaldı. Dün Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde çekilen bir görüntü ise yüzleri gülümsetti. Bir apartmanın yağmur suyuyla dolan bodrum katında mahsur kalan bir kediyi, AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek kurtardı. Boyuna kadar suyun içerisine giren Demirbilek, 'Rabbim sen yardım et' diyerek kediyi alarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler binlerce yorum ve beğeni aldı.

Selde kendi hayatını hiçe saydı, boyu kadar suyla dolu bodrumdan mahsur kalan kediyi böyle kurtardı
Kaynak: İHA

Antalya, AFAD, Hayvanlar, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selde kendi hayatını hiçe saydı, boyu kadar suyla dolu bodrumdan mahsur kalan kediyi böyle kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selde kendi hayatını hiçe saydı, boyu kadar suyla dolu bodrumdan mahsur kalan kediyi böyle kurtardı - Son Dakika
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