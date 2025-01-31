Selim Köse Apartmanı Davasında Müteahhit Savunması: 'Cezamı Çekmeye Hazırım' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Selim Köse Apartmanı Davasında Müteahhit Savunması: 'Cezamı Çekmeye Hazırım'

Selim Köse Apartmanı Davasında Müteahhit Savunması: \'Cezamı Çekmeye Hazırım\'

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Selim Köse Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Köse, duruşmada suçsuz olduğunu ileri sürdü. Dava, 43 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle sürüyor.

31.01.2025 17:41  Güncelleme: 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
HATAY'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılan, 43 kişinin hayatını kaybettiği Selim Köse Apartmanı davasında tutuksuz yargılanan müteahhit Hasan Köse (58), savunmasında, "Benim bir suçum varsa cezamı çekmeye hazırım. Suçum varsa en büyük cezayı bana verin. O zaman da söylemiştim, apartmanda ölenlere kanım helaldir" dedi.

Odabaşı Mahallesi'ndeki Selim Köse Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkıldı. Enkaz altında kalan 43 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Binanın müteahhidi Hasan Köse, şantiye şefi Mehmet Ezer (46), denetçiler Eysem Ezer (42) ile Gülseren Altundağ Tatlı (34) hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TÜM SANIKLAR DURUŞMAYA KATILDI

Binanın projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uymadıkları, bu nedenle 43 kişinin ölümünde 'asli kusurlu' oldukları belirtilen 4 sanık, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hasan Köse, Mehmet Ezer, denetçiler Eysem Ezer ile Gülseren Altundağ Tatlı, taraf avukatlar ile ölenlerin yakınları katıldı.

SAVCI, SANIKLARIN TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Duruşmada binada ölenlerin yakınları, şikayetçi olduklarını belirterek 4 sanığın da tutuklanmasını talep etti. Müteahhit Hasan Köse, apartmanın yıkılmasında hiçbir sorumluluğu ve suçu olmadığını öne sürüp, "Benim bir suçum varsa cezamı çekmeye hazırım. Suçum varsa en büyük cezayı bana verin. O zaman da söylemiştim, apartmanda ölenlere kanım helaldir" dedi. Diğer 3 sanık da suçlamaları kabul etmeyip, tutuklama taleplerinin reddedilmesini ve tutuksuz yargılanmak istediklerini söyledi. Savunmaların ardından savcı, verdiği ara mütalaada sanıkların tutuklanmasını talep etti. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanma taleplerini reddedip adli kontrol hükümlerinin aynen uygulanmasına karar vererek davayı erteledi.

'BU SANIKLAR 1 GÜN BİLE TUTUKLU KALMADI'

Duruşma sonunda davanın avukatlarından Seda Mutaf, 4 sanığın tutuklanmalarının gerektiğini belirterek, "Dosyada kendimizin de tespit ettiği, hukuki mütalaa alınarak tespit edilen hukuki hususlarla ilgili tutuklama talep ettik ancak günün sonunda bu sanıklar hakkında yine bir tutuklama kararı olmadan evimize dönüyoruz. Haftaya 6 Şubat depreminin 2'nci yıl dönümü geliyor ve bu sanıklar 1 gün bile tutuklama kalmadı. 43 canın ölümüne sebep olan Selim Köse Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili bu sanıkların acil olarak tutuklanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'CİDDİ BİR CEZASIZLIK POLİTİKASI VAR'

Manisa Barosu Başkanı Avukat Sevgi Başak Yeşil Malay de Türkiye'de cezasızlık politikası olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde hem özel hem kamu gerçek ve tüzel kişileri açısından ciddi bir sorumsuzluk ve ciddi bir cezasızlık politikası var. Bizler hukukçular olarak bunun her aşamasında itirazen direngenlikle davaları takibi suretiyle sürekli karşısında oluyoruz. 1999 depremlerinde sorumlular adil bir şekilde yargılanıp cezalandırılsaydı ve düzenlemeler ona göre yapılsaydı bugün burada olmak zorunda kalmayacaktık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hasan Köse, Güvenlik, Politika, Deprem, Güncel, Hukuk, Hatay, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selim Köse Apartmanı Davasında Müteahhit Savunması: 'Cezamı Çekmeye Hazırım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
08:24 Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye’den ayrılma kararı aldı Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 20:33:47. #1.13#
SON DAKİKA: Selim Köse Apartmanı Davasında Müteahhit Savunması: 'Cezamı Çekmeye Hazırım' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.