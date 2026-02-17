Selimiye Camisi Ramazan'da İbade Te Açılıyor - Son Dakika
Selimiye Camisi Ramazan'da İbade Te Açılıyor

17.02.2026 12:56
Edirne'deki Selimiye Camisi, 4 yıllık restorasyonun ardından Ramazan'ın ilk günü ibadete açılacak.

EDİRNE'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi, 4 yıllık restorasyonun ardından ramazanın ilk günü ibadete açılıyor. Tarihi cami, ramazana özel asılan mahyayla süslenirken; Edirne Valisi Yunus Sezer, "Türkiye'nin, İslam aleminin beklediği Selimiye'nin restorasyonunda sona geldik. Ramazanla beraber inşallah bütün cami ibadete açılacak" dedi.

Edirne'de yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, 2021 yılı Kasım ayında restorasyon başladı. Tarihi cami ile eş zamanlı olarak başlayan meydan düzenlemesi 2022'de tamamlanırken, çevresindeki yapılar da onarıma alındı. Bir bölümü ziyarete ve ibadete açık tutulan tarihi yapıda, kurşun yenileme ve taş onarımları tamamlandı, 4 minaresinden tamamında çalışmalar bitirilip, iskeleler söküldü. Camide son olarak kündekari giriş kapıları ile pencere kepenklerinin konservasyon ve restorasyon çalışmaları da 2024 yılı Ekim ayında tamamlandı. Orijinaline uygun olarak dokunan halıların serildiği tarihi camide, ana mekan ile revaklı avlu kubbelerindeki kalem işi ve alçı süsleme onarımları tamamlandı. Hazirede çalışmaların devam ettiği Selimiye Camisi'nde, restorasyonun son aşamasında çini temizliği ve çevre düzenlemesi bulunuyor.

'MUHTEŞEM BİR RESTORASYON OLDU'

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Edirne'nin yaklaşık 4 yıldır beklediği, daha doğrusu Türkiye'nin, İslam aleminin beklediği Selimiye'nin restorasyonunda sona geldik. Ramazanla beraber inşallah bütün cami ibadete açılacak. Tabii eksikleri var, onlar da kısa zamanda tamamlanacak ama Selimiye de inşallah ramazanla beraber ibadete açılmış olacak. Bugün Vakıflar Genel Müdürümüz heyeti ile beraber geldiler, onlar da gezdiler. Muhteşem bir restorasyon oldu. Türk İslam Eserleri Müzesi'ndeki orijinal halı dokumaları seriliyor, onu görme imkanımız oldu" dedi.

'HER AKŞAM ETKİNLİKLER OLACAK'

Vali Sezer ayrıca ramazan boyunca Selimiye Camisi'nin hemen yanında bulunan meydanda Ramazan Sokağı kurulacağını belirterek, "Ramazan Sokağı etkinliğini inşallah bu sene gerçekleştireceğiz. Ramazan Sokağı'yla beraber de burada başta Kur'an tilaveti olmak üzere, tasavvuf musikisi, burada açılacak olan tiyatro gösterileri ve birçok etkinliğin; Hacivat-Karagöz'ün, geleneksel oyunların sahne aldığı bir ayı beraber geçirmiş olacağız. Burada ramazan boyunca her akşam etkinlikler olacak. Edirne'mizin yöresel ürünlerinin olduğu burada stantlar açılacak. Kitap fuarları olacak, birçok kitap yine aynı şekilde çocuklarımızla buluşturulacak. Burası güzel olacak diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

