Selimiye Camisi Restorasyonu Devam Ediyor

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Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Selimiye Camisi restorasyonuna dış cephe onarımının ardından cami içerisindeki kalem işi çalışmalarla devam edildiğini belirtti.

Saraç, İl Genel Meclisinin kasım ayı olağan toplantısında devam eden restorasyon çalışmalarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce kentte önemli eserlerin restorasyonunun sürdüğünü belirten Saraç, tarihi yapıların restorasyonuna sırayla devam ettiklerini bildirdi.

Selimiye Camisi restorasyonunun herkes tarafından merak edildiğini belirten Saraç, "Selimiye Camisi'nde dış cephe onarımımızı tamamladık. 'İnce işçilik' dediğimiz şu an cami içerisinde kalem işi çalışmalarımız devam ediyor. Çevre düzenleme çalışmalarına da başladık. En kısa sürede ibadete açmak için çok yoğun bir çalışma içindeyiz." dedi.

Keşan ilçesindeki Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nin restorasyonunda ise sona gelindiğini ramazan ayı öncesinde camiyi ibadete açacaklarını anlatan Saraç, Uzunköprü ilçesinde Muradiye Camisi'nde ve Edirne'deki Rüstempaşa Kervansarayı'nda restorasyonun sürdüğünü kaydetti.

Tarihi Alipaşa Çarşısı'ndaki yangın söndürme sistemini de yenileyerek çalışır hale getirdiklerini anlatan Saraç, restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi yapılarla ilgili bilgi verdi.