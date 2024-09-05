Selimiye Camisi Restorasyonunun Büyük Bölümü Tamamlandı - Son Dakika
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Selimiye Camisi Restorasyonunun Büyük Bölümü Tamamlandı

Selimiye Camisi Restorasyonunun Büyük Bölümü Tamamlandı

Selimiye Camisi'nin restorasyonu büyük ölçüde tamamlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kasım 2021'de başlatılan çalışmalar, bilim kurulunun denetiminde sürüyor. Kurşun yenileme ve taş onarım işlemleri gibi önemli işlerin tamamlandığı cami, bölümler halinde ziyarete açık tutuluyor. Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Gegeoğlu, restorasyonun Edirne için önemli olduğunu belirtti. Çalışmaların önümüzdeki bahar aylarında tamamlanması planlanıyor.

05.09.2024 09:46
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Selimiye Camisi restorasyonun büyük bölümü tamamlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kasım 2021'de restorasyona alınan camide çalışmalar etaplar halinde bilim kurulunun nezaretinde sürüyor.

Çalışmalar kapsamında camideki kurşun yenileme, taş onarım işlemleri, minareler ve kubbedeki işlemler tamamlandı. Caminin içerisinde ve avlusundaki çalışmalar sürüyor.

Cami bölümler halinde ziyarete ve ibatede de açık tutuluyor.

İl Genel Meclisi üyeleri çalışmaları inceledi

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve meclis üyeleri çalışmaları inceledi.

Gegeoğlu, incelemenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada Selimiye Camisi'nin hem Edirne'nin hem de Türkiye'nin baş tacı olduğunu söyledi.

Edirne'nin tarih ve turizm kenti olduğunu belirten Gegeoğlu, "Tarih ve turizm' dediğimizde Selimiye bizim gözbebeğimiz. O yüzden burası çok kıymetli ve tabii Selimiye dini açıdan da çok önemli."dedi.

Selimiye'nin yoğun ziyaretçi aldığı dönemlerini özlediklerini anlatan Gegeoğlu, çalışmaların hızla devam ettiğini ve güzel işler ortaya konulduğunu dile getirdi.

"Edirne'de güzel işler olmaya devam ediyor"

Restorasyon çalışmaların bir an önce tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Gegeoğlu, şunları kaydetti:

"Selimiye Camisi restorasyonu Edirne için son yıllarda yapılmış en kapsamlı ve en kıymetli projelerden biri. Önceki dönem Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren'e de çok teşekkür ediyoruz. Bölge müdürlüğü döneminde çok emek harcadı restorasyonla ilgili. Bugün Daire Başkanı olması nedeniyle aramızda değil ama onun çok büyük katkıları var.

Edirne'de güzel işler olmaya devam ediyor. Restorasyonun gelecek yıl bahar aylarında bitmesi planlanıyor, bu tarz kapsamlı bir çalışmada bir kaç aylık aksama kabul edilebilir. Her şey yolunda gibi. Gönlümüzden restorasyonun ramazan ayına yetişmesi geçiyor, ramazan ayında hep birlikte burada namaz kılmak ve ibadet yapmak nasip olur bizlere."

Kaynak: AA

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