Selimiye Camisi yeniden ibadete açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Selimiye Camisi'nin restorasyonu ve yeniden ibadete açılmasına ilişkin, "Geçmişin emanetine vefa gösteren, geleceğin Türkiye'sini eser ve hizmet siyasetiyle inşa eden bu anlayış, medeniyet mirasımıza sahip çıkarken şehirlerimizi yeni yatırımlarla buluşturmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında Edirne'de, Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'nin, aslına uygun şekilde tamamlanan restorasyonunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yeniden ibadete açıldığını hatırlattı.

Aynı törenle Edirne'ye kazandırılan eser ve yatırımların toplu açılışının da gerçekleştirildiğini bildiren Duran, şunları kaydetti:

"Geçmişin emanetine vefa gösteren, geleceğin Türkiye'sini eser ve hizmet siyasetiyle inşa eden bu anlayış, medeniyet mirasımıza sahip çıkarken şehirlerimizi yeni yatırımlarla buluşturmaya devam ediyor. Selimiye'nin kubbeleri altında yükselen bu anlamlı buluşma, Türkiye Yüzyılı'nın, köklerinden güç alan, tarihine sahip çıkan ve yarınlara güvenle yürüyen güçlü Türkiye idealinin en güzel yansımalarından biri oldu."