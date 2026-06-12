Selimiye Camisi yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Selimiye Camisi yeniden ibadete açıldı

12.06.2026 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selimiye Camisi'nin restorasyonu tamamlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yeniden ibadete açıldı. İletişim Başkanı Duran, bu durumun medeniyet mirasına sahip çıkma ve yeni yatırımlarla şehirleri buluşturma anlayışının yansıması olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Selimiye Camisi'nin restorasyonu ve yeniden ibadete açılmasına ilişkin, "Geçmişin emanetine vefa gösteren, geleceğin Türkiye'sini eser ve hizmet siyasetiyle inşa eden bu anlayış, medeniyet mirasımıza sahip çıkarken şehirlerimizi yeni yatırımlarla buluşturmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında Edirne'de, Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'nin, aslına uygun şekilde tamamlanan restorasyonunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yeniden ibadete açıldığını hatırlattı.

Aynı törenle Edirne'ye kazandırılan eser ve yatırımların toplu açılışının da gerçekleştirildiğini bildiren Duran, şunları kaydetti:

"Geçmişin emanetine vefa gösteren, geleceğin Türkiye'sini eser ve hizmet siyasetiyle inşa eden bu anlayış, medeniyet mirasımıza sahip çıkarken şehirlerimizi yeni yatırımlarla buluşturmaya devam ediyor. Selimiye'nin kubbeleri altında yükselen bu anlamlı buluşma, Türkiye Yüzyılı'nın, köklerinden güç alan, tarihine sahip çıkan ve yarınlara güvenle yürüyen güçlü Türkiye idealinin en güzel yansımalarından biri oldu."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Türkiye, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selimiye Camisi yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosiklet aydınlatma direğine çarptı 2 kişi hayatını kaybetti Motosiklet aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika’da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti Meksika'da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti
Trump “Anlaşma tamam, boğazlar açılacak“ dedi, İran’dan beklemediği bir yanıt geldi Trump "Anlaşma tamam, boğazlar açılacak" dedi, İran'dan beklemediği bir yanıt geldi
Atina’nın uykularını kaçıran silah Türkiye’ye övgü yağdırdılar Atina'nın uykularını kaçıran silah! Türkiye'ye övgü yağdırdılar
Fatih’te 3 motosiklet birbirine girdi: 1’i ağır 5 yaralı Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı
Güney Kore’ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi Güney Kore'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi

22:41
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı O ülkeyle dalga geçti
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı! O ülkeyle dalga geçti
22:40
Yurtta kan donduran görüntüler Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü
22:14
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
21:48
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası
19:49
Kars’ta sağanak ve dolu, sele neden oldu
Kars'ta sağanak ve dolu, sele neden oldu
19:30
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 23:26:03. #7.12#
SON DAKİKA: Selimiye Camisi yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.