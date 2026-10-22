Selimiye yazma eserleri sergisi Bakan Ersoy'un katılımıyla 23 Ekim'de açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Selimiye yazma eserleri sergisi Bakan Ersoy'un katılımıyla 23 Ekim'de açılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜYEK'in düzenlediği 'Selimiye Yazma Eser Kütüphanesinin Zengin Mirası' sergisi, Edirne İl Halk Kütüphanesi yeni binasının açılışı kapsamında 23 Ekim'de ziyarete açılacak. Bakan Ersoy'un katılacağı açılıştaki sergide nadir yazma eserler ve Kur'an-ı Kerimler yer alacak.

Edirne'de, Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi koleksiyonundan seçilen nadir eserlerin yer alacağı sergi ziyarete açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilecek Edirne İl Halk Kütüphanesi yeni hizmet binasının açılışı kapsamında, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca (TÜYEK) "Selimiye Yazma Eser Kütüphanesinin Zengin Mirası" adlı sergi düzenlenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, yaptığı açıklamada, sergide Edirne'nin tarihini ve kültürel mirasını yansıtan önemli yazma eserlerin ziyaretçilerle buluşturulacağını belirtti.

Sergide, Edirne'nin geçmişine ışık tutan vakıfnameler, Edirneli şairlere ait eserler ve kent tarihine ilişkin yazmaların yer alacağını aktaran Soytürk, müzehhep ve müzeyyen nüshalar, erken dönemlerde istinsah edilmiş kıymetli yazmalar ile nadir Kur'an-ı Kerimlerin de sergileneceğini kaydetti.

Soytürk, serginin yazma eserlerin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıdığını ifade etti.

Sergi, 23 Ekim Cuma günü saat 12.00'de, 1. Murat Mahallesi İbrahim Soyan Sokak'taki Edirne İl Halk Kütüphanesi yeni hizmet binasında açılacak.

Kaynak: AA
Kültür SanatKültürGüncelEdirneSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü Yüzünün haline dikkat Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü! Yüzünün haline dikkat
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti 31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
14:50
İşte Sergen Yalçın’ın sözleşmesi ve maaşı
İşte Sergen Yalçın'ın sözleşmesi ve maaşı
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:33
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47’ye düştü, işte ödenen rakam
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam
14:25
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
13:55
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 15:08:37. #7.12#
SON DAKİKA: Selimiye yazma eserleri sergisi Bakan Ersoy'un katılımıyla 23 Ekim'de açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei