Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiası gerçeği yansıtmıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve daha önce açılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

20.08.2024 14:47
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, ayrıca bu iddia dışında daha önce de açılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinde, "Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği" iddiasının yer aldığı hatırlatılarak, "Ciğerci'nin, Bakanlığa evlat edinme konusunda herhangi bir resmi başvurusu bulunmamaktadır. İddia tamamen gerçek dışıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiası" ile başlatılan soruşturmanın da devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Selin Ciğerci, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

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