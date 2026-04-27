Semaglutid Depresyon ve Anksiyetede Hastane Yatışlarını Azaltıyor

Yaklaşık 100 bin katılımcıyı içeren 13 yıllık bir çalışma, GLP-1 sınıfı ilaçlardan semaglutidin, depresyon veya anksiyete tanısı konmuş kişilerde hastane yatışlarında ve hastalık izinlerinde önemli bir azalmayla ilişkili olduğunu ortaya koydu. Griffith Üniversitesi, Karolinska Enstitüsü ve Doğu Finlandiya Üniversitesi'nden uluslararası bir ekip tarafından The Lancet Psychiatry'de yayımlanan araştırma, 2009-2022 arası İsveç ulusal kayıtlarını inceledi.

Her katılımcının kendi kontrol grubu olarak kullanıldığı tasarımda, semaglutid reçete edilen hastaların ilacı almadıkları dönemlere kıyasla ruh sağlığı sorunları nedeniyle hastaneye yatış riskinin yüzde 42 daha düşük olduğu bulundu. Depresyonun ağırlaşma riski yüzde 44, anksiyete bozukluklarının kötüleşme olasılığı yüzde 38 azaldı. Madde kullanım bozukluklarıyla bağlantılı hastane bakımı ve işe devamsızlıklar da yüzde 47 daha düşüktü.

Çalışma ayrıca GLP-1 ilaçlarının kendine zarar verme riskini azalttığını gösterdi. Araştırmacılar, hastalık iznindeki azalmanın kamu politikası için önemli olduğunu belirtti. Ancak yazarlar, sonuçların tüm kilo verme ilaçları için bir sınıf etkisini yansıtmadığı uyarısını yaptı; semaglutid ve liraglutid olumlu ilişkiler gösterirken, eksenatid ve dulaglutid aynı faydaları göstermedi.

Çalışma gözlemsel olduğundan ilacın doğrudan ruh sağlığı iyileşmeleri sağladığını kanıtlayamıyor. Olası faktörler arasında daha iyi glisemik kontrol, kilo kaybıyla ilgili vücut görünümü iyileşmeleri veya beyin ödül sistemindeki değişiklikler yer alıyor. Bulgular, doktorların kilo verme ilaçlarının uzun vadeli güvenliğini izlemeye devam ettiği bir dönemde ortaya çıktı; ilaçlar mide bulantısı, kusma, mide felci, pankreatit ve bağırsak tıkanıklığı gibi risklerle de bağlantılı.