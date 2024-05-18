Şemdinli\'de Ayı Saldırısında Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hayvanlarını otlatırken ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Yaylapınar köyünde hayvanlarını otlatan Cengiz Ercan'a ayı saldırdı.

Ayıyla boğuşurken yaralanan ve kaçarak kurtulan Ercan, köy sakinleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Daha sonra ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından alınan Ercan, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.