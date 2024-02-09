Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan yol açıldı - Son Dakika
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan yol açıldı

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan yol açıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Alan köyü yoluna çığ düşmesi sonucu kapanan yol, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla açıldı. Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekibi ise yolun açılmasıyla ilçeye döndü.

09.02.2024 21:33
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

İlçeye yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Alan köyü yoluna çığ düştü.

Bölgede devrilen elektrik direklerini onarmak için köye giden Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekibi, dönüş sırasında düşen çığın yolu kapatması nedeniyle mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 3 saat süren çalışmayla yolu açtı.

VEDAŞ ekipleri, yolun açılmasıyla ilçeye döndü.

Kaynak: AA

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