Şemdinli'de Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerleri El Emeği Ürünlerini Sergiledi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri hazırladıkları el emeği ürünlerini sergiledi.
Öğretmen evi bahçesindeki serginin açalışında etkinlikler düzenlendi.
Kaymakam Ali Ekber Ateş ve eşi Cansu Ateş, stantları gezerek hazırlanan ürünleri inceledi, kursiyerleri tebrik etti.
Programa, kurum amirleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
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