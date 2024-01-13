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Şemdinli yolunda kar nedeniyle araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Şemdinli yolunda kar nedeniyle araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Şemdinli-Yüksekova karayolunda birçok araç mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyemeyen araçlar, trafik yaklaşık 1 saat boyunca kapalı kaldı. Karla mücadele ekiplerinin yolun kısmen temizlemesiyle mahsur kalan araçlar yaklaşık 3 saat sonra ilerleyebildi.

13.01.2024 - 16:06,
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Şemdinli yolunda kar nedeniyle araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

HAKKARİ - Hakkari'in Şemdinli ve Yüksekova'da iki günüdür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yoğun tipiden dolayı onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iki gündür kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Şemdinli- Yüksekovada karayolunun Şepetan Geçidi'nde çok sayıda araç mahsur kaldı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyemeyen araçlar nedeniyle trafik yaklaşık 1 saat boyunca kapalı kaldı. Karla mücadele ekiplerinin yolu kısmen temizlemesiyle mahsur kalan araçlar yaklaşık 3 saatin ardından ilerleyebildi.

Şemdinli yolunda kar nedeniyle araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı
Kaynak: İHA
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