Sosyal Medyada Başlayan Diyalog, Yunusemre Seyitli'de Buluşmaya Dönüştü

(MANİSA)- Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın, Seyitli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Selahittin Kılıç Halı Sahası'nda futbol oynayan çocuklarla kurduğu diyalog, kamuoyunda yoğun ilgi gördü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından Fenerbahçe Kongre Üyeleri Platformu, mahalleyi ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Geçen günlerde halı sahada incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Semih Balaban, maç yapan çocuklarla sohbet etti. Çocuklara tuttukları takımı soran Balaban'a çoğunluğun "Fenerbahçe" yanıtını vermesi üzerine yaşanan samimi anlar, Balaban'ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Kongre Üyeleri Platformu Başkanı Emre Dümen, platform üyeleri, Fenerbahçe TV programcısı Elif Eker, gazeteci Ali Çetin ve Manisalı iş insanı Burak Gülşen, Seyitli Mahallesi'ni ziyaret etti. Buluşmaya, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Seyitli Mahalle Muhtarı İbrahim Gürcan, çevre mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri ve mahalle sakinleri de katıldı. Etkinlikte çocuklara forma ve yağmurluk hediye edildi.

"Mahallelerimize değer katmaya devam edeceğiz"

Ziyaret sırasında konuşma yapan ve Fenerbahçe atkısı takan Belediye Başkanı Semih Balaban, sporun barış, kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde yapılması gerektiğine dikkat çekti. Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Balaban, "Çocuklarımızın mutluluğuna mutluluk katan misafirlerimiz, minik sporcularımıza forma ve yağmurluk hediye ederek bu anlamlı buluşmayı daha da güzelleştirdi. Sporun birleştirici gücüyle çocuklarımızın yanında olmaya, mahallelerimize değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.