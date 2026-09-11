Semih Dizbay cinayeti davasında müebbet cezası Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından bozuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Semih Dizbay cinayeti davasında müebbet cezası Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından bozuldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 2006'da kaybolan ve kemik parçaları bulunan Semih Dizbay'ın öldürülmesine ilişkin davada müebbet hapse çarptırılan sanık hakkındaki karar, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından bozuldu. Kurul, infazın durdurulmasına ve Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan sanığın tahliyesine karar verdi.

İzmir'de 2006 yılında kaybolan ve kemik parçaları bulunan Semih Dizbay'ın öldürülmesine ilişkin davada müebbet hapse çarptırılan sanık hakkındaki karar, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından bozuldu.

Konak ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 24 Ekim 2006'da evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Semih Dizbay'a ait kemik parçaları, 20 Ocak 2008'de Bornova ilçesi Karaçam köyü mevkisindeki ormanlık alanda avcılar tarafından bulundu.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında M.H. (39) hakkında dava açıldı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık hakkında önce iki kez beraat kararı verildi. Yargıtaydaki temyiz süreçlerinin ardından yeniden yapılan yargılamada yerel mahkeme, 31 Mart 2023'te M.H'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık ve avukatının itirazı üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderildi. Daire, 5 Şubat 2024'te yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis cezasını oy çokluğuyla onadı. Karara muhalif kalan iki üye ise olayda görgü tanığı bulunmadığı, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenemediği, delillerin şüpheyi yenebilecek kesinlikte olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Onama kararının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Nisan 2024'te itiraz kanun yoluna başvurarak dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmesini sağladı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 17 Haziran 2026'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını kabul etti. Kurul, isnat edilen suçun sabit olmaması nedeniyle sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesini hukuka aykırı bularak yerel mahkemenin hükmünü bozdu.

Kararla birlikte infazın durdurulmasına ve Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan M.H'nin başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü bulunmaması halinde tahliyesine karar verildi.

Bozma kararının ardından dava dosyasının, yeniden yargılama yapılmak üzere İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yargıtay, Kütahya, Güncel, İzmir, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Semih Dizbay cinayeti davasında müebbet cezası Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından bozuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 3 bin TL Amasya’nın bamyası artık gramla satılıyor Kilosu 3 bin TL! Amasya'nın bamyası artık gramla satılıyor
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı
Ankara’da amca dehşeti: Yeğenini 3 kurşunla öldürdü Ankara'da amca dehşeti: Yeğenini 3 kurşunla öldürdü
Kara Haydar’ı yakacak MASAK raporu Geliri sadece 74 bin TL Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Geliri sadece 74 bin TL
Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü

15:46
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
15:15
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti İşte yeni tur ihtimalleri
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti! İşte yeni tur ihtimalleri
14:57
Gelin arabasına asılan yazıya bakın Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
14:48
İmamoğlu artık siyasi yasaklı Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
14:29
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
14:13
Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin
Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 15:55:15. #7.12#
SON DAKİKA: Semih Dizbay cinayeti davasında müebbet cezası Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından bozuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement