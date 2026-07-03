Şems-i Sivasi'nin Sanduka Puşidesi Yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şems-i Sivasi'nin Sanduka Puşidesi Yenilendi

Şems-i Sivasi\'nin Sanduka Puşidesi Yenilendi
03.07.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta Şems-i Sivasi'nin yıpranan sanduka puşidesi, geleneksel tekniklerle yenilendi.

Sivas'ta, tasavvuf tarihindeki "Üç Şems"ten biri olarak kabul edilen Şems-i Sivasi'nin yıpranan sanduka puşidesi (örtüsü) yenilendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meydan Camisi avlusundaki programa, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ile il protokolü katıldı.

Şems-i Sivasi Hazretleri'nin aziz hatırasına hürmeten hazırlanan sanduka puşidesi, geleneksel Türk nakış sanatının tarihi teknikleri esas alınarak yaklaşık 8 aylık titiz çalışma sonucu tamamlandı.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tarafından siyah kadife kumaş üzerine altın suyuna batırılmış özel sim sırma iplikleriyle işlenerek hazırlanan puşide, dualar eşliğinde yenisiyle değiştirildi.

Puşidenin süslemelerinde klasik Rumi motifleri kullanıldı.

Bir yüzüne Yunus Suresi'nin 63. ayeti, diğer yüzüne Kelime-i Tevhid, ön kısmına ise "Ya Hazreti Pir Sultan Şemsi Sivasi Meded" ibaresi işlendi.

Puşidenin dört tarafında yer alan lale motifleri ise ilahi aşkı temsil ediyor.

Çalışmanın tasarım süreci Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş birliğiyle yürütülürken, kompozisyon ve hat yazılarının hazırlanmasında Öğretim Görevlisi Cafer Kelkit danışmanlık desteği sundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Sivas, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şems-i Sivasi'nin Sanduka Puşidesi Yenilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır
Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti
Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci
İsmail Köybaşı’dan futbola veda İsmail Köybaşı'dan futbola veda
Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı

17:05
Andre Onana, Trabzonspor’a geri döndü
Andre Onana, Trabzonspor'a geri döndü
16:47
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
16:27
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
15:58
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
15:07
Deniz Göktaş tutuklandı
Deniz Göktaş tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 17:21:05. #7.13#
SON DAKİKA: Şems-i Sivasi'nin Sanduka Puşidesi Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.