 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmaniye'de şemsiyeyle hırsızlık yapan kardeşler tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de şemsiyeyle hırsızlık yapan kardeşler tutuklandı

Osmaniye'de güvenlik kameralarına yakalanmamak için şemsiyeyle saklanarak girdikleri daireden para ve ziynet eşyası çalan Berfin Ç. ile Zeliha Ç. tutuklandı. Polis, şüphelilerin apartmana yüzlerini şemsiyeyle gizleyerek girdiğini ve kapıyı kırarak evdeki değerli eşyaları çaldıklarını belirledi. Operasyon sonucunda şüphelilerin sakladığı altın, dolar ve TL ele geçirildi. Kardeşlerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklandı.

Osmaniye\'de şemsiyeyle hırsızlık yapan kardeşler tutuklandı
26.01.2024 - 11:54,  Güncelleme: 11:59
Abone Ol

OSMANİYE'de, güvenlik kameralarına yakalanmamak için şemsiyeyle saklanarak girdikleri daireden, para ve ziynet eşyası çalan kardeşler Berfin Ç. ile Zeliha Ç., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak'ta kent merkezinde bir apartman dairesindeki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, apartmana yüzlerini şemsiyeyle gizleyen 18-19 yaşlarında olduğu belirtilen 2 kadının girdiğini, kapıları dinleyip zilleri çalarak, boş olduğundan emin olduktan sonra, yanlarında getirdikleri levye, boru anahtarı ve tornavidayla kapıyı kırıp daireye girdiklerini belirledi. Evdeki ziynet eşyası ve paraları aldıkları saptanan şüphelilerin kimlikleri ve kaldıkları yerler tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şüpheliler Berfin Ç. ve Zeliha Ç., yakalandı. Şüphelilerin araziye sakladıkları 10 çeyrek altın, 3 tam altın, 3 bilezik, 2 yüzük, 30 dolar ve 5 bin 200 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kardeşler, tutuklandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tutuklama, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de şemsiyeyle hırsızlık yapan kardeşler tutuklandı - Son Dakika


12:40
Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:13
Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar

Son Dakika
12:40 Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
10:59 Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 12:51:10. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de şemsiyeyle hırsızlık yapan kardeşler tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement