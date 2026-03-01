Senai Demirci'den Oruç Psikolojisi - Son Dakika
Senai Demirci'den Oruç Psikolojisi

Senai Demirci\'den Oruç Psikolojisi
01.03.2026 13:39
Psikoterapist ve yazar Senai Demirci, Edirne'deki 'Ramazan Sokağı' etkinliğinde oruç psikolojisi hakkında konuştu. Oruç ibadetinin sadece aç kalmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Demirci, insanın iç muhasebesini geliştirmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Gazze'deki çocukların zor koşullara rağmen oruç sevinci yaşadığını ve zalimlerin sonunun geldiğini ifade etti.

Psikoterapist ve yazar Senai Demirci, Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulan "Ramazan Sokağı" etkinlikleri kapsamında Edirnelilerle bir araya geldi.

Etkinlik çadırında düzenlenen programda "Oruç psikolojisi"ni anlatan Demirci, orucun yalnızca aç kalmaktan ibaret olmadığını söyledi.

Oruç ibadetinin hayatın tamamını kuşatan bir nezaket ve bilinç hali olduğunu vurgulayan Demirci, "Oruç, Allah'a 'Senin için aç kaldım' demek değildir. Allah bizim açlığımıza muhtaç değil. Oruç, insanın kendi nefsini terbiye etmesi, sabrı öğrenmesi ve mahcubiyetini fark etmesidir." dedi.

Ramazan ayının insanı iç muhasebeye davet ettiğini ifade eden Demirci, bu ayın hem kalbi hem de davranışları güzelleştirmesi gerektiğini dile getirdi.

"Ben o siccil taşlarının sesini duyuyorum"

Demirci, zulüm gören coğrafyalardaki ramazanlara da değindi.

Gazze'deki çocukların ağır şartlara rağmen iftar saatini umutla beklediğini dile getiren Demirci, "Gazze'de çocuklar her şeye rağmen ramazan sevinci yaşıyor. Ellerine mum, fener almışlar iftar saatini bekliyorlar. Yıkık şehirde ramazan sevinci var. Enkazın altında muhteşem neşe var, umut var." ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD'nin Gazze'de yaşanan acılara rağmen bir sevinç ve umut üretemediğini savunan Demirci, Gazze'deki yetim ve öksüz çocukların yüzündeki tebessümün herkese ders verdiğini belirtti.

Acı verenlerin acı çekmeye mahkum olduklarını ifade eden Demirci, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerin suratları sadece asık kalacak. Var mı sizlerin böyle bir iftar sofrası? Bu acıları yaşattığınız için sonsuza kadar nasipsizsiniz. Kahrolacaksınız. Fil Suresi'nde dediği gibi, savaş gemileri, uçakları olan, nükleer silahları olanlara ebabil kuşları hiç görünmeyen taşlar atıyor. Hiç görünmeyen taşlar, siccil taşları atıyor. Sizce geçmişte mi kaldı bu durum? Ben o siccil taşlarının sesini duyuyorum."

Siz de kulağınızı saatinize verirseniz o sesleri tik tak diye duyacaksınız. Zalimlerin ömrü bitmek üzere. Gazze'de şehit ettikleri çocuklardan merhamet dilenecekler. O bebeklerin gözlerindeki ışıltıyı ebediyen kıskanacaklar. Bir daha yanacaklar."

Demirci programda şiirler de okudu.

Program sonunda Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, katılımlarından dolayı Demirci'ye teşekkür ederek Edirnekari motifleriyle süslenmiş, Selimiye Camisi işlemeli tablo takdim etti.

Kaynak: AA

Senai Demirci, Kültür, Güncel, Edirne, Gazze, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senai Demirci'den Oruç Psikolojisi - Son Dakika

SON DAKİKA: Senai Demirci'den Oruç Psikolojisi - Son Dakika
